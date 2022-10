Chocaron los Kapanga: la banda volvía de un show en Córdoba

En horas de la madrugada de este lunes, Día del Respeto a la Diversidad Cultural, chocaron los Kapanga, cuando volvían de presentarse en Córdoba. El hecho ocurrió en la ruta 7 y ruta provincial 51, a unos 5 kilómetros de la localidad bonaerense de Areco.

El hecho ocurrió alrededor de las 5 cuando la banda liderada por Martín Fabio, más conocido como el Mono, regresaba de Córdoba, en dirección a Escobar. El conjunto de cuarteto, rock y ska fue convocado para celebrar el 136 aniversario de Laboulaye.

Por hechos que se están investigando, el colectivo de doble piso en el que se dirigía la banda —viajaban 15 personas— terminó impactando con un auto de frente.

Según declaró el Mono en diálogo con TN, por suerte no hubo que lamentar víctimas, pero "no fue un accidente" sino un "incidente", ya que se trató de un caso de "alcohol al volante".

"Esto no fue un accidente, tendría que tener una pena", sostuvo el cantante, al tiempo que advirtió que en el vehículo de menor rodado circulaba gente grande, "como nosotros", no eran adolescentes, y que "no podían hablar de la borrachera que tenían cuando bajaron".

En tanto, agradeció que "la pueden contar", ya que el impacto no arrojó víctimas fatales de milagro.

"No más alcohol al volante", pidió Fabio con insistencia, contando, a su vez, que toda la banda se encuentra varada en la ruta, a la espera de las pericias.

Aprovechó el espacio mediático para llevarle tranquilidad a sus familias: "Cuando la ley lo disponga, podremos irnos y darles un abrazo".

"Hace 27 años que andamos por la ruta, es la primera vez que nos pasa y estamos cansados de ver borrachos por las rutas", indicó y completó con una reflexión: "Nosotros, por suerte, la podemos contar, mucha gente no. Todos los días vemos un accidente y en el 85% el conductor está alcoholizado".