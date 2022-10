Este martes por la mañana se realizará la tercera y última jornada de alegatos que tiene a Lázaro Báez como figura principal. Se trata de la exposición que harán sus abogados, Juan Martín Villanueva y Ariel Liniado, quienes buscan refutar las acusaciones de "asociación ilícita" que pesan sobre el empresario kirchnerista. Báez se encuentra detenido desde 2016, y cumple 12 años de prisión por otro juicio.

La presentación de alegatos se había visto interrumpida por el fin de semana largo, ya que estas audiencias se realizan los lunes, martes y viernes. Precisamente, en la jornada del martes, los abogados habían adelantado que para esta última etapa dedicarían su tiempo para demostrar que no existió asociación ilícita alguna, y que Báez no formó parte de ella.

En las dos primeras jornadas, los profesionales explicaron que las readecuaciones presupuestarias y la prórroga de plazos de construcción de la obra pública no benefician a las empresas, sino que las perjudican. Desmintieron también que Báez fuera el único empresario que estaba al día con el flujo de dinero que provenía del Estado: según la defensa, todavía se le deben al empresario cerca de 271 millones de pesos.

De esta manera, Villanueva y Liniado rechazaron la denuncia del ex titular de Vialidad Nacional, Javier Iguacel, al tiempo que presentaron el resultado de investigaciones que el mismo Iguacel había encargado apenas iniciada su gestión.

Los letrados reclaman la absolución de Lázaro Báez, para quien los fiscales habían solicitado 12 años de prisión, mismos que se pidieron para la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Luego de Báez llega el turno de Raúl Pavesi (ex director de Vialidad de Santa Cruz), Nelson Periotti (ex titular de Vialidad Nacional), José Raúl Santibáñez (ex titular de Santa Cruz) y Juan Carlos Villafañe (ex intendente de Río Gallegos, ex titular del distrito 23 de Vialidad Nacional y ex director de Vialidad Provincial).