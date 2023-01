Caso Báez Sosa: un ex convicto dijo que los acusados pueden sufrir la "bienvenida tumbera"

El acusado Luciano Pertossi habló durante la audiencia en el Tribunal Oral en lo Criminal 1 de Dolores e intentó desvincularse del asesinato "Quiero aclarar algo: yo no estaba ahí". Esto generó la opinión de un exconvicto, apodado 'El Sopa' quién dejó en claro lo que pueden sufrir los acusados una vez que los condenen y se instalen en la cárcel.

El ex reo, agregó: "Patotear a una persona entre ocho o nueve personas ya es de traidor", "Pertossi es un traidor" .

"Ahora se están mandando en cana entre ellos porque se les hunde el barco. Acá es sálvense quién pueda", describió el ex convicto y remarcó: "Me interesa decirles lo que les espera atrás de los muros y las rejas".

"Lo que defina la Justicia, que les den o no les den perpetua, a mí no me importa, porque yo no soy ortiva y no soy buchón. Yo estuve preso, tengo códigos. Que se banquen las que se les venga", insistió.

Del mismo modo, el ex presidiario indicó sobre los rugbiers oriundos de Zárate: "En cana van a ir todos, a mí no me interesa si van 10, 20 o 30 años presos. A mí lo que me interesa es que mataron a un pibe como a un perro" y que la primera recepción es de la policía: "Te cagan a palo".

"No fui en cana por robar un celular, o por matar a un pibe entre diez. Eso no es tener código", diferenció El Sopa y aclaró algo clave para las bienvenidas tumberas: "La causa tiene mucho que ver".



"Tampoco te van a recibir con una alfombra roja si mataste a un pibe o violaste a una piba. No te van a esperar con una torta si matas a un pibe entre diez, no te van a aplaudir", señaló.

"No los van a matar, pero los van a quebrar", diferenció.

"Los van a hacer lavar táper, lavar ropa. El sistema es así, le guste a quien le guste", enumeró "El Sopa" y volvió a remarcar: "Está bien, porque ellos no tuvieron códigos con el pibe que mataron peor que a un perro".