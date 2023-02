Caso Báez Sosa: reconocido abogado podría ser el defensor de uno de los rugbiers

A tres semanas de que se dictó la sentencia por el crimen de Fernando Báez Sosa, el abogado Miguel Ángel Pierri confirmó que Blas Cinalli podría cambiar su estrategia de defensa con la intención de apelar la pena de 15 años de prisión que se le impuso.

Los familiares del rugbier, se contactaron con el abogado y estarían dispuestos a abandonar la defensa de Hugo Tomei. Hace unos días, fue el propio condenado quien indicó en declaraciones con Crónica TV, que no estaba conforme con el defensor que tenía, pero no podía cambiarlo porque no contaba con el dinero necesario para contratar otro magistrado.





"A mi estudio se acercaron en consulta tres allegados de ellos que están condenados en el caso Fernando, me hicieron conocer la inquietud, yo les hice conocer las condiciones profesionales y económicas, luego tuvimos un segundo contacto el martes", comentó Pierri en diálogo con Vero Morilla en el programa Mas Allá de las Noticias que se emite por Radio Colonia.

Y agregó: "Entre hoy y el lunes feriado resolvemos si llegamos a un acuerdo, sería con uno de ellos. Estamos un poco lejos todavía. Mi equipo estuvo teniendo contacto con un allegado que vive en Escobar de la familia Cinalli".

Si bien Pierri aclaró que “nadie discute que son los asesinos de Fernando”, comentó que su intención es que la Cámara de Casación Penal Bonaerense le reduzca los años de prisión a tres de los ocho condenados por la participación que tuvieron en el crimen.

Y explicó: "En el caso de Cinalli y Viollaz, me parece que tiene que ser planteado de otra manera porque por ser primarios le dieron la máxima del delito de partícipe secundario, pero estoy convencido de que la Casación Penal les va a bajar la pena".

Las condenas a los 8 rugbiers