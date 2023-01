Caso Báez Sosa: Hugo Tomei pidió que absuelvan a los ocho acusados

“Ocho sujetos del sexo masculino acordaron darle muerte a Báez Sosa y distribuyeron sus roles... No se señala en el alegato a Thomsen como la persona que tuvo el conflicto [en Le Brique]. Están intentando de cambiar la plataforma fáctica, porque Thomsen no se defendió de eso. No estaba previsto en la requisitoria”.

“Represento a ocho condenados por el poder mediático, la sociedad y la opinión pública y es muy difícil, porque es una forma de presionar al Poder Judicial”, sostuvo al comienzo de su argumentación el defensor Hugo Tomei.

“Entiendo que con cualquier decisión contraria a la prisión perpetua, la comunidad en general va a pensar en actos del tribunal que no son propios, y eso es falso”, continuó y agregó: “[Fueron ] horas y horas de programas solo para decir una cosa: que ellos eran asesinos y que no merecen ningnuna piedad. Eso es lo que el tribunal tiene que juzgar (...) Fueron socialmente condenados, socialmente vituperados... No hay palabra que alcance para el sufrimiento que ellos están atravesando”.

“Se habló mucho de Máximo Thomsen. El líder, el monstruo... Lo cierto es que esa pisada que le corresponde a la suela de su zapatilla no había lastimado la boca, la encía, las piezas dentarias, los labios... Entonces, ¿cuál es la entidad de esa patada para hablar de dolo? Y si no hay dolo, no hay caso, porque el caso fue presentado como homicidio cometido con premeditación y alevosía”, dijo el letrado. En ese contexto, Thomsen comenzó a llorar.

“Los acusadores probaron otro hecho. Es fácil: ocho sujetos adultos de sexo masculino acordaron darle muerte a Fernando Báez Sosa. Lo primero es que señalan a Thomsen como la persona que tuvo el conflicto. Si la sentencia dice que el problema lo tuvieron los ocho, pero señala a uno solo, no hay coherencia”, dice.

“El debate es para que se confirme si esto se dio o no. No hay acusación subsidiaria y no se dio espacio a la defensa para ampliar. Cuando hablamos de hecho hablamos de conducta. Si son ocho, no puede ser uno”, argumenta.

“Tengo que hacer algunas críticas. No hay duda de que toda la evidencia está contaminada”, alega. “La sentencia que se pueda dictaminar va a intentar aproximarse, conozco el amor por el derecho que tienen los jueces, pero no pueden salir de una cuestión como esta”.