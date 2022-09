Carpas en la calle: piqueteros se instalaron frente al Ministerio de Desarrollo Social

El Gobierno pidió a los piqueteros que tomen consciencia de que no está bien acampar en la calle Fotos Gentileza: Infobae

El Gobierno atiende un nuevo frente de batalla que tiene que ver con reclamos de movimientos sociales y organizaciones piqueteras, nucleadas en el bloque denominado Unidad Piquetera.

Los manifestantes que integran el bloque llevaron a cabo una masiva concentración el martes en el Ministerio de Desarrollo Social para reclamar contra el “ajuste” y pidiendo a la vez por “trabajo genuino”.

Luego de una asamblea que se realizó a las 18, decidieron acampar sobre la avenida 9 de julio, en donde permanecieron la madrugada del miércoles.

“El miércoles a las 6 de la tarde, si no tenemos respuesta, volveremos a reunirnos para resolver lo mismo que resolvimos este martes. Si no hay respuesta, continuaremos con la permanencia”, advirtió Eduardo Belliboni, líder del Polo Obrero.

“Vinimos preparados como un ejército de operaciones y estamos organizados en comisiones para coordinar el acampe. Nos vamos a quedar por tiempo indefinido acá. Los compañeros se van a ir rotando, para que los que pasen la noche de hoy, puedan ir a trabajar mañana. Habrá relevos todos los días. Hasta que no nos den una solución, no nos movemos de acá. El Gobierno nos mintió y no cumplió nada de lo que prometió. Nos hablaron de maquinaria para las cooperativas, pero hace ocho meses que las estamos esperando. Nos cansamos de que nos mientan”, destacó Belliboni.

Por su parte, Silvia Saravia, referente de Barrios de Pie, por su parte expresó: “Hubo unanimidad y definimos quedarnos a pasar la noche frente a Desarrollo Social. Mañana (miércoles) a las 18 haremos una nueva asamblea de Unidad Piquetera para decidir cómo continuamos con las medidas de fuerza. La situación es insostenible de esta forma”.

En tanto, Celeste Fierro, dirigente del MST-FIT Unidad, señaló: “La nueva jornada de lucha de los movimientos sociales y piqueteros es consecuencia de la falta de respuestas del gobierno. Zabaleta y el Frente de Todos ignoran los reclamos por trabajo genuino, mayor asistencia social y alimentos en cantidad y calidad para los comedores, justo cuando la inflación empeora los niveles de pobreza”.

Por el otro lado, Gustavo Aguilera, viceministro de Desarrollo Social, agregó: “Hay un reclamo permanente de ellos de más planes sociales. El resto de los reclamos están encauzados. El lunes quedamos en encontrarnos y ellos decidieron esta medida de fuerza. Entendemos la situación, pero la forma de resolver los problemas es con más trabajo y ellos creen que la solución son los planes”.

“No se entiende este tipo de virulencia, este tipo de medida no ayuda a nadie. Estamos pidiendo que tomen consciencia de que no está bien acampar en la calle, a la intemperie y cortar el tránsito de esa forma. Nosotros haremos el esfuerzo necesario para solucionar el conflicto”, agregó Aguilera.

Los dirigentes que encabezan la manifestación, pidieron a los que forman parte de todas las agrupaciones involucradas, que no corten el transporte público. Sin embargo, el caos de tránsito se hizo notar en todas las calles aledañas a la avenida 9 de julio.

Continúan cerradas las bajadas hacia la avenida de las Autopistas 9 de Julio Sur y 25 de Mayo.

“Vamos a movilizarnos hoy en todo el país porque lamentablemente no se resuelven problemas tan básicos como la comida de los comedores populares. Estamos llegando a fin de año, hemos tenido 40 reuniones con funcionarios y no hay caso”, dijo Belliboni en diálogo con radio La Red.

La postura del Ministerio de Desarrollo Social

Todos los planteos y reclamos deberán ser atendidos por el Ministerio de Desarrollo Social que conduce Juan Zabaleta.

El ente analiza las políticas de asistencia social destinadas a los sectores que lo requieran.

Desde Infobae destacaron que Zabaleta, sostiene la línea de “no aceptar más apertura de nuevos planes”.

Desde que Juan Zabaleta, asumió al frente de la cartera de Desarrollo Social, el 9 de agosto del 2021, el funcionario se reunió 10 veces con Unidad Piquetera. “Las reuniones son necesarias y se dan en un marco de diálogo”, detalló a este medio un asesor cercano al ministro. Algunos de los encuentros son de carácter técnico y los protagonizan las distintas subsecretarías del área.

El Programa Potenciar Trabajo y el Programa Alimentar

Las principales líneas de asistencia que otorga la cartera que comanda Zabaleta, son el Programa Potenciar Trabajo y el Programa Alimentar.

El primer de ellos está destinada a incentivar el empleo para la economía popular y asigna $24.000 a cada beneficiario. Son más de un millón las personas que reciben esa contribución.

En cuánto al Programa Alimentar, se trata de un instrumento que tiene como objetivo que todos accedan a la canasta básica alimentaria. Los montos de esa asignación varían según la cantidad de hijos que tenga cada familia beneficiada.

Reclamos vs. Concesiones

Las organizaciones piqueteras reclaman la reapertura de nuevos planes sociales, para sumar más beneficiarios, al tiempo que piden mayor cantidad y menor periodicidad para entregar alimentos.

Zabaleta por su parte, se muestra reacio al diálogo en pleno acampe, destacó el citado medio.

En relación con la posibilidad de otorgar nuevos planes, el Ministerio mantendrá la posición que sostiene hasta ahora. “El ministro definió que no habrá nuevas altas de planes, pero los piqueteros exigen eso”, explicaron en el Gobierno y deslizaron: “Dialogaremos y se buscarán otras alternativas”.

La estrategia del gobierno pasa por apuntar a los incentivos y mejorar las herramientas para la producción para así, “fortalecer el proceso productivo de las cooperativas”.

El viernes pasado hubo una reunión en Desarrollo Social entre Unidad Piquetera y funcionarios técnicos del equipo de Zabaleta. Según pudo reconstruir este medio, fue un encuentro extenso y, si bien no llegaron a un acuerdo, el Gobierno tiene una estrategia para negociar con las organizaciones.

Las organizaciones vienen reclamando herramientas para la producción de las cooperativas beneficiarias y entrega de insumo. Sin embargo, desde el Ministerio de Desarrollo Social, aseguraron que “había expedientes demorados por os tiempos burocráticos de la Administración Pública y otros porque hubo casos en los que ellos demoraron en la entrega de la documentación requerida”.

La puja está planteada y ambas partes buscarán dar respuesta sus reclamos dentro de las posibilidades. Las agrupaciones piqueteras pretenden continuar con los mecanismos de presión para forzar la reapertura de nuevas asignaciones.