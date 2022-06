Carolina Piparo: "Escuchar a la vicepresidenta me da vergüenza"

Un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados emitirá el miércoles dictámenes sobre el proyecto de reforma a la ley de alquileres.

Por un lado, el Frente de Todos va a proponer mantener la norma votada hace dos años y sumar beneficios fiscales para mejorar la oferta de viviendas. Mientras que un conjunto de bloques opositores impulsa la reducción de los contratos de tres a dos años y acuerdos libres entre propietarios e inquilinos.

En declaraciones en el programa Metaverso, lunes a viernes de 9 a 11 por Ciudadano News, Carolina Piparo, diputada nacional por la provincia de Buenos Aires por Avanza Libertad, expresó: “Hoy está la reunión de comisión y finalmente habrá dictamen, no soy parte de la comisión, sí presenté un proyecto de derogación pero estuvieron dos meses escuchando a las diferentes organizaciones, voces, la realidad es que no se llegó a un dictamen en conjunto".

Piparo especificó que "a la última reunión que fui lo hice como autora del proyecto de derogación y vi que todos los diputados se felicitaban por el trabajo, por la cantidad de gente que habían escuchado y la realidad, no se entendía ni por qué se felicitaban si no fueron capaces de llegar a un dictamen común, no había cuerdo en ningún sentido, hasta el kirchnerismo defendiendo la ley que propuso Juntos por el Cambio (JxC) y JxC intentando modificar esa ley que no se entiende bien en qué sentido se votó”.

Con respecto al proyecto de derogación que hacía retrotraer a la ley anterior, Piparo explicó: "Inmediatamente se vuelve, para nosotros esto daba certeza de lo que ya conocemos y los que hemos alquilado durante mucho tiempo conocemos las reglas, era por dos años, en los últimos años se empezó a ajustar entre inquilino y propietario".

"Cuando se metió el estado finalmente los aumentos fueron insostenibles para los inquilinos, el tema es el prejuicio desde donde piensan que uno habla y a nosotros tanto inquilinos como propietarios nos presentaron esta demanda durante la campaña, no es una cuestión de un sector o del otro", manifestó.

“El proyecto de derogación no tuvo aceptación, por un lado, el kirchnerismo pretende dejarla tal cual está porque plantean que le falta tiempo a la ley para mostrarse y ya ha mostrado el desastre que fue y, por otro lado, JxC trata de llegar a un dictamen para que en definitiva el interbloque federal esté de acuerdo".

Al consultarle sobre la actitud de Javier Milei que al momento de votar el alivio fiscal para monotributistas y autónomos se encontraba en Colombia, y las disidencias que tiene tienen desde su espacio político, el que conforma junto con José Luis Espert, con respecto al economista manifestó: "Siempre que votamos lo hicimos en el mismo sentido, al igual que el diputado Ricardo López Murphy, nunca votamos distinto hasta acá", reconoció.

Si bien Piparo manifestó que votan en consonancia, se le consultó sobre las declaraciones de Milei a favor de la venta de órganos y libre portación de armas, lejos de rectificarse, ratificó sus dichos, y sabiendo el impacto para la sensibilidad de la Argentina la diputada dijo que "es un actor de la democracia y tiene todo su derecho de plantear los temas que él considere, no estoy de acuerdo tajantemente con la venta de órganos y con respecto a la portación de armas no es un proyecto que yo presentaría, sí estoy dispuesta a debatirlo y leerlo, no leí nada en ninguno de los dos sentidos".

Sobre el discurso de la vicepresidente Cristina Fernández, en el que habló del proyecto de pagarle al Fondo Monetario Internacional (FMI) con la renta inesperada, la diputada dijo: "Para mi le prestamos demasiada atención, es un mamarracho, es un mamarracho todo lo que dice de la renta inesperada, el impuesto país, no solucionan nunca los problemas de la Argentina con más impuestos, me parece que ella le habla a un público que es el propio y nada más", y agregó: ¿Es válido como política hablarle a su público? , si, ahora como vicepresidenta yo espero que le hable a los argentinos".

Y completó: “Estoy cansada del discurso de tribuna del presidente, Alberto Fernández, de la vicepresidenta, están peleando una interna, que ella puso al presidente, es una vergüenza, recién acaba de levantar Berni un piquete en la autopista porque no hay gasoil, entiendo que el piquete no está bien y que con un delito uno no puede reclamar y cortar la autopista a todo el que venga de La Plata a Buenos Aires ahora bien, recién escuchaba a los manifestantes y nadie los atiende, es desesperante también la situación y la vicepresidenta hablando las cosas que habla me da vergüenza, creo que debemos empezar más que analizarle el IPhone o la pavada que dice, exigirle que le dé respuesta a los argentinos".

Piparo indicó que es necesario "ponernos en los zapatos de los ciudadano", y que "muchos, nunca estuvieron nunca en los zapatos de nadie, yo creo que decepcionó a todos por igual, es un Gobierno sin rumbo, sin ningún plan en ninguno de los temas que nos importa a los argentinos y sobre todo hoy, a la Argentina le preocupa su economía y en ese sentido escuchar a la vicepresidenta hablar de las exportaciones cuando la gente no tiene para comer me da vergüenza".

Para cerrar la diputada del partido libertario reconoció la parte educativa del la provincia al expresar: “Quería que entre tantas malas noticias, ayer leí sobre la educación en Mendoza y quería felicitar a los mendocinos que llevan adelante esto, que entiendo viene de muchos años, la educación no se cambia de un día para otro, y que hayan logrado que los chicos se queden y algunos se sumen me parece un logro a resaltar".