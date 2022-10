Cambios en el dólar turismo: "Nos perjudica a las agencias y a los pasajeros"

La burocracia, así como también la enorme cantidad de impuestos que se crearon en el último tiempo, afectó a gran parte de turistas argentinos que buscaban viajar. De esta manera, muchas personas han tenido que postergar sus proyectos porque se vuelve en una aventura demasiado "costosa".

En declaraciones en el programa Metaverso, lunes a viernes de 9 a 11 por Ciudadano News, Alejandra Barzani, presidente de la Asociación de Agentes y Agencias de Viajes Pymes Argentinas, expresó: “Nos está perjudicando tanto a las agencias de viaje como a los pasajeros. La situación es muy complicada".

En este sentido, destacó que “los que ya pagaron los viajes no le afecta, pero sí afecta al que le quedó un saldo pendiente", es decir, "si el viaje se lo facturan con fecha hasta ayer no le entrará el recargo, si viene facturado a partir de hoy ya entra un 25%".

“Si sacaste tour u hotelería, por ejemplo y no lo facturaron, la persona va a tener que pagar todos los impuestos nuevos", agregó.

Asimismo, indicó que desde hacen aproximadamente dos años, la mayoría de las agencias optaron por "cobrar el pasaje o el viaje en dólares", pero que también se encuentran con algunos inconvenientes en el trámite de transferencia o pago.

“Los dos impedimentos que tenés son, cuando pagás con dólares billetes para que no se te aplique el impuesto del 5% por pago en efectivo tenés que hacer una transferencia bancaria y mucha gente está limitada con las transferencias bancarias porque el Banco Central puso un cupo a las personas individuales que pueden hacer una transferencia por mes y es una limitación. Sino tendrías que ir al banco para ver cómo te autorizan una transferencia adicional y para eso tenés que tener cuenta en dólares", explicó.

Y continuó: "Después, la mayoría de las pymes son cuentas unipersonales entonces, hay otra restricción del Banco Central que no permite que otra persona que no sea el dueño dela cuenta te haga un depósito. Es decir, toda agencia de viaje pyme que tenga una unipersonal, si a mí un cliente quiere ir a la ventanilla del banco a depositarme los dólares no lo puede hacer, me tiene que traer la plata a mi agencia".

Entonces, expuso: “Vos querés incentivar el pago en dólares pero a la vez ponés un montón de trabas para que la gente pueda pagar de manera bancarizada con los dólares, porque para mí también me supone un peligro que la persona me venga a traer a mi oficina un montón de dólares"

Algunas trabas para la llegada de dólares

Según contó la entrevistada todos estos factores influyen, teniendo en cuenta además que todo se encarece debido a la inflación. Si bien algunas de las medidas del Gobierno buscan objetivos específicos, Barzani puntualizó: "El gobierno tiene que ocuparse de traer más extranjeros más que limitar al ciudadano, porque esto le pega de lleno al que menos tiene que se le encarece el viaje en un 25% porque vos no ganás en dólares”.

Y afirmó que "tampoco favorece el turismo interno, porque el turismo local es oferta y demanda, cuanto más gente viaje dentro de Argentina, los hoteles te aumentarán más los precios, entonces hoy tenés hoteles en Argentina con tarifas superiores a lo que sale un viaje al exterior aun pagando con este dólar Qatar".

Finalmente, concluyó que desde la asociación, reclaman desde hace tres años "que saquen el impuesto del 5% por pago en efectivo", porque perjudica la entrada de dólares que tanto quiere Alberto Fernández: "Querés que la gente pague en dólares y a la vez le cobrás ese 5%, esto desmotiva a la gente".