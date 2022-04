Buscan multar a supermercados porque 600 productos no retrotrajeron precios

En las últimas horas trascendió que el próximo jueves se renovará una nueva etapa del programa Precios Cuidados y desde el Gobierno tratan de que los comerciantes respeten los precios máximos acordados, por lo que no descartan que quienes no hayan cumplido sean multados.

Dentro de las novedades en la renovación del programa, la Subsecretaría de Comercio Interior, buscará que el acuerdo de precios llegue a los comercios de proximidad luego de estar en consonancia con los mayoristas para que obtengan márgenes de ganancia.

Si bien, trascendió que las frutas y verduras no serán parte del acuerdo, si se incluirá una canasta de 5 frutas y verduras a precios regulados en supermercados. En tanto, no descartan multar alimenticias y supermercados por no retrotraer el precio de 600 productos, que tuvieron aumentos de 14% en tres días.

Roberto Feletti, secretario de Comercio, confirmó que desde el próximo 7 de abril del programa se renovará Precios Cuidados y lo que se busca, es que haya 4 canastas de precios regulados, un listado de 1300 productos de consumo masivo de Precios Cuidados en los supermercados; un listado de 60 productos de Precios Cuidados en comercios de cercanía, donde no llegaban los acuerdos y se realiza más de la mitad del consumo de los hogares; una canasta de 7 cortes de carne en supermercados y, una de 5 frutas y verduras.

En declaraciones radiales, el secretario de Comercio destacó: "La canasta básica de precios cuidados sí ha tenido éxito, no para parar el índice, pero sí para acercar una oferta de alimentos alternativos que obra como una referencia".

En esa línea, remarcó: "Lo que nosotros tenemos desde la secretaría de Comercio es una política de canastas, no de ayuda social. La medida busca generar precios de referencia y hacerlos compatibles con los ingresos medio bajos".

La guerra y la suba de precios de la harina "pegarán mucho" en la inflación de marzo, afirmó Feletti. Además, la industria frigorífica alertó que se dio una fuerte caída en el consumo de carne vacuna

Como consecuencia directa de la guerra en Europa, el funcionario reveló que la Secretaría registró presiones en panificados, fideos, pollo, huevo y aceites. "Lo que no es la guerra es un ataque especulativo que ocurrió entre el 16 y 18 de marzo que de 1700 productos ya se retrotrajeron los precios de 1100 productos", apuntó.

Posibles multas

Luego de conocerse los datos sobre la inflación, los precios en góndola subieron 14% en promedio, según detectó en un relevamiento propio la Secretaría de Comercio Interior.

Tras ello, hace una semana se cumplió el plazo que tenían 1700 productos para retrotraer los precios a los valores de principios de marzo. Hasta el momento, las alimenticias lo hicieron en 1100 productos, y todavía restan otros 600.

En algunos casos convalidarán esas subas, debido al alza de los costos, como es el caso de la mayonesa, donde el aceite de girasol, producto de exportación de Ucrania, tuvo una suba exponencial. “Les pedimos que ralenticen esa suba, pero para el girasol tenemos una retención del 7%, cuando en 2015 era del 28%, son cosas a revisar”, contó Feletti.

Ante la consulta de que si los comercios recibirán multas por no retrotraer los precios, Feletti expresó : “Yo no anticipo medidas, las tomo, pero si, puede haberlas. Estamos en un día a día permanente de tensión”, concluyó.