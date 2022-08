Hace algunas horas, se conoció que la Justicia Federal de Reconquista ordenó un embargo por más de 71 millones de pesos al ex futbolista Gabriel Batistuta, y la noticia generó un gran revuelo en redes sociales.

Según informaron, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) lo sancionó por "incumplimientos en el pago del Aporte Solidario y Extraordinario de las Grandes Fortunas, aprobado por el Congreso para paliar los efectos de la pandemia de coronavirus". De esta manera, el juez federal de Reconquista, Aldo Alurralde, ordenó el embargo el 17 de agosto sobre tres inmuebles del ex integrante del seleccionado argentino.

El embargo es por 71.096.882,09 pesos, de los cuales 46.059.135,85 pesos son en concepto de capital y los restantes 25.037.746,24 pesos por intereses y trascendió que desde hace algunos meses Batistuta apela en el caso.

¿Qué dijo Batistuta?

El ex futbolista ante esta medida, expresó: "Yo no quise pagar un impuesto y me mataron. El juez de Resistencia todavía no falló…, mucha gente hizo la presentación, pero, ¿vos sabés de otros aparte de Tevez y Batistuta? Yo no estoy de acuerdo, por eso protesté".

En este sentido, destacó que según su visión este impuesto “vulnera derechos, principios y garantías constitucionales y, en especial, el derecho de propiedad y la garantía de no confiscatoriedad”, por lo que viola “la garantía constitucional de igualdad frente a los impuestos y las cargas públicas”.

Ahora, él se dedica a su trabajo en el campo y maneja diferentes actividades agropecuarias y se quejó por las críticas que recibió: "Yo no estoy de acuerdo. Por eso protesté. No me parece justo que yo tenga que pagar por cosas que no hicieron los gobiernos anteriores. Resulta que vos ganaste cosas, tuviste suerte en la vida y ahora sos un mal tipo", añadió Batistuta, quien sostuvo: "En todo caso, si querés, sería un tipo no generoso, supuestamente".