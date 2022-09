Ataque a CFK: declara la novia de Sabag Montiel

Este martes declarará la joven novia de Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte.

La mujer será indagada en el marco de la investigación que busca determinar precisiones en torno a su posible participación en el intento de asesinato Cristina Kirchner.

La detención de Uliarte se ordenó en la noche del domingo, una vez que la Justicia comprobó que estuvo junto con Sabag Montiel en la esquina de Juncal y Uruguay (Recoleta), donde vive la vicepresidenta.

Mediante las cámaras de seguridad, las autoridades constataron que el principal acusado, no estuvo solo esa noche, sino que junto a él estaba Uliarte y que esta se abrió paso rápidamente entre el tumulto de personas, una vez que su pareja llevó a cabo la amenaza con el arma.

Ver también: Encontraron ADN de Sabag Montiel en el arma secuestrada

Ahora, la expectativa gira en torno a cuál será el accionar de la mujer, es decir si elegirá declarar o preferirá el silencio, como hasta ahora hizo su novio.

Según aseguró Infobae, el defensor oficial Juan Martín Hermida, que representa al acusado, se entrevistó con la mujer y se excusó de intervenir.

Fuentes judiciales, argumentaron que hay “intereses contrapuestos” entre ambos.

El abogado de la joven de 23 años, será Gustavo Kollman y quienes le tomarán indagatoria, serán la jueza María Eugenia Capuchetti y al fiscal Carlos Rívolo.

En una nota a Telefé, el viernes pasado, la acusada dijo: “Nosotros no tuvimos nada que ver”. En ese momento la chica se presentó con el nombre de ‘Ámbar’, que es el seudónimo que utiliza como perfil de sus redes sociales.

En la entrevista aseguró que hacía dos días que no veía a Sabag Montiel, pero luego se determinó que el día anterior había estado con él, en la esquina del edificio en el que residente Cristina Fernández.

El teléfono de Brenda Uliarte, está en manos de los expertos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). Los especialistas buscarán extraer información que pueda ser útil en la causa. Hay mucha expectativa al respecto, ya que no se pudo acceder de momento al celular de Sabag Montiel porque este se reseteó de fábrica, y ahora se presume que en el teléfono de Uliarte podría haber información clave para esclarecer la causa del ataque a la vicepresidente.

Habló la familia de la novia de Fernando Sabag

En declaraciones televisivas en Eltrece, sus primos aseguraron que el hombre brasileño de 35 años “le decía lo que tenía que hacer (a Uliarte), la influenciaba”.

La familia aseguró que el agresor la influenciaba: “Todo lo que se ha dicho es la mentalidad de Sabag Montiel, no de Brenda”, remarcaron sus primos.

Agustina y Kevin, primos de la acusada, contaron en diálogo con Telenoche (eltrece) que se criaron juntos con Brenda y que les sorprendió todo lo que sucedió en los últimos días.

“Vino a casa con él porque mi hermana hace peluquería. Cuando salió la nota de los copitos (de azúcar), tenía rojo y se tiñó el pelo de naranja. Tenía miedo porque le empezaron a decir cosas desde ese momento”, detalló Kevin.

Respecto a Sabag Montiel, su primo declaró: “Yo lo conocí, he tenido dos o tres palabras.

“En todo momento él le decía lo que tenía que decir, cómo vestirse. Todo el tiempo decía que la quería tunear, ponerle botox en la boca y que se opere las tetas. Después caí que la quería tunear para hacer plata”, agregó y relacionó esos “cambios” por su trabajo en Only Fans.

Según el testimonio de sus familiares, Brenda “nunca estuvo metida en grupos vinculados al nazismo” e incluso remarcaron que “ella no sabía de política, nunca hablaba de eso”. con él y no me gustó su forma de ser. Me parecía muy pavote, se veía que quería fama”.