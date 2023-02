Así estará el tiempo en el último fín de semana de vacaciones

Las condiciones climáticas continúan siendo dispares en todo el territorio argentino y desde el Servicio Metereológico Nacional (SMN) emitieron alerta amarilla para 7 localidades este sábado.

El alerta es por posibles tormentas fuertes, afecta a las provincias de Jujuy, Formosa, Posadas, Córdoba, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Chubut.

En particular, la alerta amarilla se emite cuando se espera que las condiciones meteorológicas sean adversas, pero no lo suficientemente severas como para justificar una Alerta Naranja o Roja. Esto significa que se espera que haya algún tipo de riesgo para la población, pero no es una emergencia extrema.

En general, se emite cuando se espera que haya condiciones climáticas que puedan afectar el tránsito, la actividad al aire libre y otros aspectos de la vida cotidiana, producto de tormentas eléctricas, vientos fuertes, lluvias intensas, nevadas y heladas.

Es importante prestar atención a las alertas emitidas por el SMN y tomar las precauciones necesarias para minimizar los riesgos.

Ciudad de Buenos Aires y conurbano bonaerense

Este sábado se presenta en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense con cielo parcialmente nublado, algunos chaparrones por la mañana y la noche, vientos del sector noroeste rotando al noreste y luego hacia al sur, y una temperatura que tendrá una mínima de 22 grados y máxima de 32, informó el SMN.

Para mañana, domingo, el organismo prevé una jornada con cielo algo nublado a parcialmente nublado, vientos del sector sur rotando al sudeste, luego al este, y una temperatura que se ubicara entre los 18 grados de mínima y 28 de máxima.



Mendoza

Mientras que para la provincia cuyana de Mendoza se espera una jornada calurosa.

Según lo indicado por el Dirección de Contingencias Climáticas, este sábado la máxima estimada es de 33°C y la mínima de 22°C. Además, se espera inestabilidad hacia la noche.