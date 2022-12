Aseguran que la carne no aumentará hasta fines de marzo

A pocos días de terminar el año, distintos sectores productivos realizan un balance para saber cómo se han desarrollado las diversas actividades.

El sector de la carne no es la excepción, y en diálogo con el programa Metaverso, lunes a viernes de 9 a 11 por Ciudadano News, Miguel Schiaritti, presidente de la Cámara de Industria y Comercio de Carnes manifestó que fue un año complejo.

“El dinero cada vez vale menos y la carne hace seis meses que no modifica sus precios, la gente no tiene plata y entonces compra menos, sobre todo en un momento en el que la sequía generalizada que hay en todo el país está haciendo que el productor venda hoy más de lo que debería vender para poder alivianar su campo en donde no hay pasto”, analizó Schiaritti.

Con todo este panorama, la situación se vuelve más compleja, ya que según relatan desde la cámara, “el gobierno no reabre las exportaciones de los siete cortes cuando la carne sobra en la Argentina” y esto es así “porque quieren que la carne sea uno de los frenos a la inflación y la carne aumentó el 50% en lo que va del año cuando la inflación fue del 89% y siempre está dibujada hacia abajo por las tarifas que no se mueven”, reveló Miguel Schiaritti.

No obstante, aclaró que “no habrá aumentos de precios de la carne hasta fines de marzo, abril, porque la estructura productiva tiene que recuperarse y no se recupera de un día para otro”, sin embargo, por las consecuencias de la sequía “en el año 2024 vamos a tener menor cantidad de terneros, y vamos a tener un problema de oferta y lo que no aumentó este año y lo que no va a aumentar el próximo año, va a estallar en el 2024” anticipó.