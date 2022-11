Arranca este lunes el nuevo dólar soja con fuerte rechazo del campo

Este lunes debuta el nuevo "dólar soja", con un tipo de cambio a $230, lo que implica una mejora total de más de diez mil pesos por cada tonelada de legumbres. Sin embargo, el sector del campo critica duramente esta medida impulsada por el ministro Sergio Massa.

Se trata del tercer intento de la cartera de Economía por unificar el precio del dólar para los productores sojeros. La primera vez que surgió el proyecto fue Silvina Batakis en julio, y la segunda del mismo Sergio Massa en septiembre.

Precisamente, en septiembre se pudo reunir un monto cercano a los u$s8.100 millones. Con esta nueva medida, Massa espera reunir unos 3.000 millones hasta fines de 2022.

Pero como ya ocurriera con anterioridad, la propuesta choca de frente con los productores: desde Federación Agraria ,Carlos Achetoni, presidente de la entidad, mostró su disconformidad, como lo hizo meses atrás. Lo entienden como un "parche, que implica beneficio para unos pocos y complica a la mayoría".

Más allá de los referentes del campo, la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, dio a conocer también su punto de vista ante este nuevo intento del Gobierno de ordenar el precio de la divisa norteamericana con respecto a los productores sojeros.

Jorge Chemes, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), dijo: "No nos engañemos, el Gobierno no lo hace para favorecer al campo, sino porque es la única manera que tiene de juntar dólares”. La CRA es una de las cuatro entidades que no estuvo presente en el acto de anuncio del viernes, cuando Massa anunciaba el nuevo intento.

Desde la Sociedad Rural, Nicolás Pino, titular del sector, expresó que "el Gobierno sigue tomando medidas para beneficio propio y no van en línea con lo queremos los productores, que es un tipo de cambio único y recibir el precio internacional del producto”.

Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural

Las entidades de la Mesa de Enlace sostienen que "al ser una medida por un mes, genera desfasajes que no ayudan, complican y entorpecen más la dinámica comercial".

Al reclamo se suman entidades locales y provinciales, como Carbap y la Asociación Argentina de Productores Agropecuarios (AAPA), que plantean un escenario de “cacería en el zoológico”, y acusan a los exportadores de retener parte del diferencial de precio que, según entienden, debería ir directamente a los productores.