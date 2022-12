Por la tercera estrella mundialista: ¿es feriado este lunes 19 de diciembre?

La felicidad porque Argentina haya salido campeón del Mundo en Qatar es inconmensurable, por lo que los festejos parecen que no tendrán fin. Ante esto la expectativa está puesta en saber si este lunes 19 de diciembre habrá feriado o asueto (no laborable).

Si bien por el momento no hay definición sobre la posibilidad de que se decrete el día no laborable, ya que no está incluido en el calendario oficial, y deben estar estipulados con anticipación.

La medida puede ser dispuesta mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) por el Presidente, Alberto Fernández, tal como lo hizo el pasado 2 de septiembre a través de la resolución 573/2022 para que “el pueblo argentino pueda expresar su más profundo repudio al atentado contra la vida” de la vicepresidenta Cristina Kirchner, después del atentado que sufrió la jefa del Frente de Todos un día antes frente a su departamento en Recoleta.

Actualmente, la única provincia que anunció asueto a toda la Administración Pública provincial el día lunes 19 de diciembre, fue La Rioja y el encargado de hacerlo fue el Gobernador Ricardo Quintela.

Cuándo llegan los campeones del mundo

El plantel dirigido por Lionel Scaloni va a llegar el lunes a Buenos Aires, al aeropuerto de Ezeiza o de Aeroparque, entre las 19 y las 19.45.

La vuelta del plantel y el cuerpo técnico a la Argentina va a ser en dos vuelos privados. En uno viajará el plantel completo, mientras que en el otro se trasladarán los familiares de los jugadores y del cuerpo técnico, desde Qatar hacia Buenos Aires.

Se prevé que una gran multitud de hinchas reciba al plantel, que va a pasar la noche del lunes en el predio que la AFA tiene en Ezeiza y que al día siguiente se va a movilizar al Obelisco en el centro porteño, en lo que se prevé que será una gran fiesta.