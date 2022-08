Aprueban crédito de 800 millones de dólares para las pymes

El programa del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) busca fomentar el desarrollo productivo, innovador y ambientalmente sostenible de las pequeñas y medianas empresas. Además, de promover su transformación digital, por lo que otorgará 800 millones de dólares para aumentar la productividad de las mi pyme en Argentina.

En declaraciones en el programa Metaverso, Julián Moreno, presidente de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME) habló sobre los créditos: "Todo lo que tenga que ver con una intención de impulso a las pymes, esto puntualmente es básicamente un crédito al Estado nacional para potenciar un poco los instrumentos que el Estado tiene para ayudar a las pymes, no es un crédito directo, sino que es un crédito para que el Estado pueda tener en pie sus herramientas", explicó.

Y amplió: "Puede ser también un crédito lo que pasa de 80 millones de dólares, en el universo pyme es relativamente poco más o menos de 12.000 millones de pesos. Obviamente que son bienvenidos".

Moreno contó que "el crédito es para el Estado nacional y de esa forma con ese dinero potencia, las herramientas que tiene diseñadas hacia las primeras, por ejemplo, capacitación puede ser escrito, ya te digo la cosa que el monto es relativamente menor para ser un crédito, es para potenciar herramientas públicas destinadas a la mejor competitividad de las pymes".

Julián Moreno, presidente de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios

Al consultarle cuál es el principal inconveniente que presenta el sector, Moreno expresó: "Hoy estamos tratando de que se calmen las expectativas inflacionarias, básicamente es lo que más nos preocupa porque y nos complican mucho el día a día porque no hay precio porque no hay producto, también no con la dificultad para importar, la verdad que eso hoy está prácticamente imposibilitando una actividad normal".

"Nosotros necesitamos que eso se calme, que queríamos que el nuevo ministro de alguna manera tenga éxito en este programa, que entiendo se ha planteado que pasa principalmente por ahí, no bajar las expectativas inflacionarias, recuperar reservas que es fundamental para poder seguir trabajando para poder seguir creciendo".

Sobre las expresiones del Gobierno, con eferencia a que las mipymes han tenido valores de exportaciones superiores de los últimos años en lo que es este primer semestre, con montos de 6.617 millones de dólares, dijo: "Muy poquitas pymes viven de la exportación, que obviamente siempre es bienvenida, porque es una moneda dura porque, pero bueno, a su vez también están todos los problemas que se generan con la brecha, por lo tanto, estamos en un momento complejo, ojalá puedan seguir creciendo porque realmente son indispensables".

Además, "se presentan innumerables escollos por falta de insumos ante la necesidad de incorporar las maquinarias y demás, así que si no hay dólares, no hay crecimiento, no hay trabajo, pero ahí empieza la decadencia, así que necesitamos que quienes se exportan liquiden principalmente lo que está pasando con el agro, con la producción de soja, que es la que se está solicitando, por favor, que se liquide porque la verdad que lo necesita todo el país".