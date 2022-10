Aníbal Fernández cruzó a Losada por sus dichos sobre la venta de bebés

Fernández manifestó en su cuenta de Twitter que como funcionaria pública si sabe de algo así debe denunciarlo formalmente. ¿Hizo la denuncia formal ante la Justicia Federal de Rosario?,

Y agregó: "Debería saber que es su obligación como funcionaria pública, frente a un delito gravísimo que afecta el derecho a la identidad y contrario a la dignidad humana".

Las declaraciones de Losada

La senadora santafesina relató en la mesa más famosa de la televisión de Argentina que "cuando empecé a hablar del tema y presenté el proyecto muchos me criticaron, como diciendo: ‘Mirá lo que habla. Obviamente que no se pueden vender niños’. Sí, se venden”, aseguró ante la atenta mirada de los comensales.

“En Rosario, en un barrio, en una equina, estaban vendiendo bebés a $60.000, sí, a $60.000, como si fueran cosas y no personas”, denunció Losada, al recordar que descubrió el aberrante acto cuando trabajaba en la zona de Villa Cañás, en un proyecto por inundaciones en la zona de Rosario.