Ante la falta de gasoil, analizan aumentar el corte de biodiesel

La problemática del faltante de gasoil sigue sin resolverse y desde diferentes sectores aseguran que la situación es crítica, ya que está afectando no solo las diferentes cosechas, sino que también se está complicando al abastecimiento de productos esenciales para la canasta alimentaria.

Frente a esta crisis del gasoil, desde el Gobierno evalúan aumentar de manera temporaria el corte de biodiésel con gasoil.

Delia Flores, titular de la empresa Fulltrans y especialista en comercio exterior, habló con El Interactivo (lunes a viernes de 12 a 14 por Facebook y YouTube de Ciudadano News) y explicó cómo está la situación del sector por la falta de combustible. “Trae graves inconvenientes, atraso en las cargas, en los viajes, aumento indiscriminado de precios, restricciones en los litros de combustibles que nos cargan o solamente te venden el gasoil más caro. Hay una serie de inconvenientes que vivimos en el día a día", sostuvo.

-¿Sería una solución aumentar el corte de biodiesel?

-Ayudaría bastante. También anunciaron que había varios buques para importar de gasoil. Es como que viene el anuncio pero hay que actuar rápido. Esta situación necesita de una acción inmediata. Traer buques lleva su tiempo, los buques no están en Magdalena esperando para descargar. Todo lleva su tiempo, los camiones no pueden esperar, porque es pérdida y un perjuicio económico grandísimo.

-Después vimos medidas como aumentar el litro de gasoil a las patentes extranjeras, ¿tiene impacto?

-No creo que ayude demasiado en cuanto a la escasez de combustible y creo que va a afectar en el costo de productos. Porque muchos camiones extranjeros traen productos a la Argentina dentro de los convenios internacionales. En el transporte internacional entre Argentina y Brasil mayoritariamente es la presencia de empresas brasileras. Entonces, si al traer productos acá pagan gasoil más caro, inevitablemente eso va a traer aumento en los fletes y como consecuencia inflación. Es como un engaño, a la larga todo va a un aumento en costos.

-Hay empresarios que no saben si van a poder volver con el camión si sacan los productos, nosotros no sabemos si vamos a llegar a destino porque nos dan el gasoil restringido y con esos litros que podemos abastecer hoy en origen sabemos que no vamos a llegar a destino. Entonces, tenemos que ir planificando en qué estación de servicio del camino vamos a tener que volver a cargar, con el riesgo de que no sabemos si al momento de llegar ahí va a haber combustible. También hay que esperar que llegue el camión cisterna o restringen la venta. La planificación logística hoy es traumática, también no sabemos a qué costo vamos a conseguir ese gasoil. Más del 90% de los productos de todos los insumos, medicamentos, alimentos y ganado se transporta en camiones. Obvio que impacta en toda la cadena logística.