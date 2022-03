Amplían el Plan Hogar: quiénes pueden acceder

Por la llegada del otoño y el descenso de la temperatura, el Gobierno amplió el Plan Hogar que subsidia la compra de garrafas para que personas de hasta 17 provincias que no cuentan con la red de gas natural, reciban todos los meses un mayor monto de dinero para acceder al producto.

Personas de todo el país pueden solicitar el beneficio pero algunos sectores, donde las temperaturas son más bajas, reciben un mayor monto de dinero. Así, de acuerdo al nuevo régimen de zona fría, se sumaron usuarios de 11 provincias incluidas en el Régimen de Zona Fría sancionado en junio de 2021. La medida se formalizó mediante la resolución 150/2022 de la Secretaría de Energía, publicada hoy en el Boletín Oficial.

El diputado provincial por Protectora, José Luis Ramón, habló sobre qué pasará con las tarifas después del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).



En declaraciones en Ciudadano News, Ramón expresó que "es importante entender que el acuerdo con el Fondo tiene que ver con lo monetario, las finanzas y con ello el aporte de todos los subsidios que tienen que ver con ese financiamiento de los servicios públicos como la luz, el gas, la educación, la salud, el acceso a internet y transporte público".

Y agregó: "Por lo que ese financiamiento, en los próximos 4 años, que es donde tenemos un plazo de gracia para cumplir con los recaudos del FMI, va a haber una posibilidad como lo sucedido en las últimas horas, en este caso es la Secretaría de Energía la que equipara para que todos aquellos más vulnerables, que no tienen acceso a la red domiciliaria de gas, puedan adquirir la garrafa el doble de garrafas por ser zona fría".

Ramón, manifestó que "eso es independiente al acuerdo con el FMI por lo que va a haber una restricción muy grande no en cuanto a los subsidios con los usuarios, si no de los subsidios del Estado nacional a los proveedores de los servicios básicos, que son aquellos que presionan para que el valor de la tarifa tenga un aumento, y a estas empresas prestadoras no serán beneficiadas".

El diputado aclaró que "los mendocinos debemos tener en claro que la zona fría estableció una serie de principios que hay que comprender y ya no existe más la diferencia, por lo que quienes vivimos en zona fría vamos a pagar lo mismo que pagaban el año pasado en Capital Federal y en el norte de la provincia de Buenos Aires", por lo que "eso es un principio para quienes tengan vulnerabilidad económica".

Con el anuncio de la secretaría de Energía establece que "de las 18 garrafas promedio por el Programa Hogar se equipara este beneficio con los que tienen red de gas natural por lo que se va a multiplicar notablemente".

Con esta nueva normativa, todos ciudadanos pueden acceder a este beneficio, aunque en los sectores de zona fría que no tengan acceso a gas natural podrán tener un monto mayor como beneficio, por ello "en Mendoza en desde los meses de mayo a septiembre las personas del Programa Hogar podían acceder a 9 garrafas por invierno, ahora van a poder acceder a 4 garrafas más".

Por su parte "en la zona 2, que comprende Malargüe, Luján de Cuyo, San Carlos, Tupungato y Tunuyán, de 13 garrafas ahora podrá utilizar 9 más, por lo que esa carencia se equipara a las personas más vulnerables que son las que no tienen acceso a la red", completó Ramón.

Con la ampliación de la Ley, a las localidades que estaban beneficiadas del partido bonaerense de Patagones y las provincias de La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Ahora se les sumarán 94 partidos de Buenos Aires (distribuidos en dos zonas), 6 departamentos de Catamarca, 13 de Córdoba, 5 de Jujuy, 4 de La Rioja, 18 de Mendoza, 15 de Salta, 16 de San Juan, 8 de San Luis, 8 de Santa Fe y 1 de Tucumán.

Plan Hogar

El Programa Hogar subsidia o compensa de manera directa a los titulares de hogares de bajos recursos o de viviendas de uso social o comunitario de todo el país que consuman Gas Licuado de Petróleo (GLP) envasado.

Para percibir el subsidio, dichos usuarios deberán residir en zonas no abastecidas por el servicio de gas por redes o no estar conectados a la red de distribución de gas de su localidad.