Alberto olvidó agregar la "ley Lucio" y Cecilia Moreau se lo hizo recordar

Luego de que diputados aprobara en noviembre la "ley Lucio", para prevenir el maltrato infantil, el presidente Alberto Fernández incorporó dicha norma al temario de las sesiones extraordinarias de esa Cámara. Sin embargo, fue Cecilia Moreau quien le recordó al mandatario la inclusión de la ley.

Lucio Dupuy

"Entiendo que una de las mayores responsabilidades es asegurar el desarrollo pleno y armonioso de las infancias. Por eso la urgencia. Porque cada día cuenta en la protección de los más vulnerables", dijo Moreau al presidente. Este jueves, se confirmó en el Boletín Oficial que la "Ley Lucio" se sumaba al temario.

El Senado iba a darle sanción definitiva, pero no hubo consenso para las sesiones de diciembre y el presidente no sumó el proyecto al pedido de extraordinarias, que definió en enero para que se inicie este lunes.

Cecilia Moreau, presidenta de la Cámara de Diputados

La "ley Lucio" hace honor a Lucio Dupuy, el niño de 5 años asesinado a golpes presuntamente por su madre y la pareja. Las mujeres están detenidas, y en estos días están sometidas a un juicio oral.

El proyecto establece capacitación obligatoria sobre los derechos de la infancia y violencias contra niños, niñas y adolescentes, en ámbitos de los tres poderes del Estado donde se desempeñen personas que interactúen con menores. El objetivo es la detectar en forma temprana los casos de violencia infantil en los hogares.

El mensaje escrito de Moreau confirmó que el presidente no dialogó en detalle con las autoridades parlamentarias antes de definir los 27 proyectos incluidos en el temario de extraordinarias. Algunos no tienen consenso opositor para avanzar y si no se tratan exhibirían la debilidad oficialista.

Este proyecto fue presentado por el diputado Martín Maquieyra, del PRO, y se aprobó por unanimidad en noviembre. De no haberse incorporado en estas sesiones extraordinarias, no podría tratarse hasta el mes de marzo. Para evitar esto, Moreau envió el recordatorio al presidente durante la jornada del jueves.