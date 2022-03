Alberto Fernández se tomará licencia por paternidad

Entre el 10 y 20 de abril nacerá el hijo del presidente Alberto Fernández, por lo que confirmó que se tomará dos días de licencia para acompañar a su pareja cuando se concrete el nacimiento.

El mandatario nacional espera junto a Fabiola Yáñez la llegada de su primer hijo, el segundo de Alberto, por lo que adelantó que pedirá licencia por paternidad cuando se concrete el nacimiento. "Tiene fecha de nacimiento entre el 10 y el 20 de abril", adelantó.

El jefe de Estado hizo la revelación al anticipar que la ministra de Mujeres, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, está trabajando en un proyecto para aumentar el plazo de licencia por paternidad para los padres. También recordó que el bebé en camino ya recibió la bendición del Papa Francisco, tanto para el niño como para su mamá.

Se sabe que el bebé será varón, por lo que al consultarle si ya tienen decidido el nombre que le pondrán, Fernández dijo a modo de broma: "Esperá, esperá un poquito. Es la peor pregunta, volvamos a hablar de la interna", posteriormente reconoció que se encuentran evaluando las opciones.

Dentro de las alternativas, son dos los elegidos por la primera dama; Augusto y Francisco, a lo que el presidente añadió: "Yo elegí uno y ella tampoco está muy en desacuerdo”, si esgrimió que llevará un solo nombre, ya que “Francisco Augusto Fernández Yáñez es muy largo”.

El presidente ya es padre de Tani Fernández Luchetti, conocido como “Dyhzy”, de 27 años, fruto de su anterior matrimonio con Marcela Luchetti, de quien se divorció en 2005. La primera dama, de 40 años, será madre por primera vez.

La licencia por paternidad en Argentina

La legislación actual en Argentina indica que los varones en relación de dependencia tienen dos días de licencia por paternidad. Mientras que para las mujeres es de tres meses y se puede extender hasta los seis meses garantizando el puesto de trabajo. El proyecto busca igualar los plazos para todos los géneros de forma gradual y se gestó en el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, en colaboración con el de Trabajo.

El presidente aseguró que la Argentina tiene una de las peores licencias por paternidad de la región. Lo hizo en la apertura de Sesiones Ordinarias del Congreso de la Nación. Además, adelantó que enviará un proyecto para igualarla con la de maternidad, la iniciativa apunta a generar una crianza equilibrada y reducir la brecha de género.

Gómez Alcorta adelantó que la licencia será obligatoria, ya que si no "los varones no la toman" Y adelantó que "si no la financia el Estado, los días nunca se extienden, porque lo frena el empresariado", y enfatizó que "lo que pasa el primer año de vida marca el resto de la crianza".