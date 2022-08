Alberto Fernández: "Nisman se suicidó, espero que Luciani no haga lo mismo"

En medio del análisis sobre la situación judicial de Cristina Kirchner, el presidente Alberto Fernández emitió una frase que despertó asombro primero, y una catarata de denuncias después: "Nisman se suicidó, espero que Luciani no haga algo así" expresó.

Fue en el programa "A Dos Voces", conducido por Marcelo Bonelli y Edgardo Alfano, por TN. Se trata de la primera entrevista luego del pedido de condena que tanto Diego Luciani como Sergio Mola, fiscales de la Causa Vialidad. El presidente se refería, así, al caso de Alberto Nisman, quien apareció muerto en su departamento de Puerto Madero hace siete años. Nisman era el fiscal que en aquel entonces denunciaba también a Cristina Kirchner.

“Realmente, alentar que le pueda pasar al fiscal Luciani lo que le pasó a Nisman... miren hasta acá, lo que le pasó al fiscal Nisman es que se suicidó. Hasta acá no se probó otra cosa. Yo espero que no... que no haga algo así el fiscal Luciani”, fueron las palabras de Alberto Fernández.

Luego de estos dichos, la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación expresó un enfático repudio, y reclamó que el presidente respetar el artículo 109 de la Constitución Nacional, que establece que "en ningún caso el presidente de la Nación puede ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de causas pendientes o restablecer las fenecidas".

“Al fiscal Luciani le regalaría algunos tratados de derecho penal. Lo escuché y me pareció de una debilidad jurídica asombrosa lo que dijo. Por mucho que grite Justicia o corrupción, dijo un sinfín de disparates jurídicos”, señaló Fernández. Al mismo tiempo, la Corte Suprema había pedido un refuerzo de la seguridad sobre los jueces y fiscales de esta causa.

Las declaraciones de Fernández generaron un rechazo unánime por parte de la oposición. Entre ellos destaca el mensaje de la Coalición Cívica, que presentó una denuncia por "instigación al suicidio y amenaza de asesinato mafioso". Maximiliano Ferraro, miembro de esa fuerza política, es el nombre detrás de la denuncia.