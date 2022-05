Advierten fallas en el Centro Atómico que podrían generar un accidente nuclear

El exjefe de seguridad del Centro Atómico Constituyentes (CAC), Javier Zulato, alertó por "severas fallas de seguridad" en el lugar perteneciente a la Comisión Nacional de Energía Atómica (CONEA), ubicada en el partido bonaerense de General San Martín, que podrían generar un "accidente nuclear".

El CAC está comprendido por ocho hectáreas y 50 edificios en los que se emplazan diferentes instalaciones, como oficinas administrativas, laboratorios físico-químicos, de radiobiología, carpintería, depósitos de material nuclear, fábrica de combustibles nucleares y un reactor de investigación, entre otras cosas.

En diálogo con El Interactivo, Zulato explicó que su advertencia no es reciente, sino que se trata de un reclamo que no está siendo atendido como corresponde.

"Las condiciones son las siguientes: los elementos para la lucha contra incendios han sido en su mayoría hurtados, robados", remarcó el experto, señalando que siempre fue pasado por alto, por lo que no tuvo opción más que comunicárselo al subsecretario de Energía de la Nación, Darío Martínez.

Expuso que lo robado tiene un valor aproximado de dos millones de pesos.

"Las instalaciones críticas del centro atómico están bien controladas puertas adentro, el personal está altamente capacitado. Lo que sucede es que tenés una instalación crítica muy bien preparada, pero si al lado tenés instalaciones que no están bien preparadas y si hay un incendio, se va a propagar. Eso es sentido común", agregó.

Zulato reiteró que "si no tenemos los elementos contra incendios, no podemos apagar ni una carpintería. Dicho sea de paso, algunas instalaciones no están en lugares óptimos".

Vale recordar que el 23 de septiembre de 1983 se produjo en el mismo organismo un accidente nuclear, en el ya desmantelado reactor RA-2, que se cobró la vida de un trabajador.