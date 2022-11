25N: Día de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres

La violencia contra las mujeres y las niñas sigue siendo preocupante. Según datos del Observatorio Adriana Marisel Zambrano de la Casa del Encuentro tomados entre el 25 de noviembre de 2021 y el 25 de noviembre de 2022, se han registrado 300 femicidios, 7 trans travesticidios, 17 femicidios vinculados de varones y 338 hijas e hijos quedaron sin su madre, donde el 64% son menores de edad.

Pese a las estadísticas, Alejandra Benaglia, vocera de la Casa del Encuentro, expresó en el programa Metaverso por Ciudadano News que no solo se trata de números, sino que detrás de cada cifra hay una mujer a la cual le arrebataron la vida por ser mujer. “No naturalicemos nunca estas cifras”, resaltó.

A su vez remarcó que “la violencia de género es multicausal, y para erradicarla tiene que haber un trabajo multidisciplinario, interdisciplinario y en el caso de nuestro país, federal”, por eso consideró que “hay que exigirle al estado que tome cartas en el asunto ya que las medidas que se toman no son suficientes”.

Por otro lado, es importante tener en cuenta que la violencia se manifiesta de forma física, sexual y psicológica e incluye:

violencia por un compañero sentimental

violencia sexual y acoso

trata de seres humanos

mutilación genital

matrimonio infantil

Además la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer emitida por la Asamblea General de la ONU en 1993, define la violencia contra la mujer como “todo acto de violento que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o sicológico para la mujer,

"También puede las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada.”

Los efectos psicológicos adversos de la violencia contra las mujeres y niñas, al igual que las consecuencias negativas para su salud sexual y reproductiva, afectan a las mujeres en toda etapa de sus vidas.

Por eso, Benaglia aconsejó que aquellas mujeres que atraviesen algún tipo de violencia debe saber que no están solas y no tener vergüenza: "Tiene que tejer redes, no quedarse sola porque no está sola y en lo que tiene que ver con los dispositivos que facilita el estado, una vez que ella toma conciencia que está atravesando una situación de violencia o de alguien que está en su entorno en la misma situación , la línea 144 atiende las 24 horas los 365 días del año para asesorar y si la situación es extrema y está sucediendo en este momento hay que llamar al 911”

Por último, la vocera de la Casa del Encuentro, dejó como mensaje final y esperanzador que “de la violencia se puede salir”.