La UCIM reclama que busca personal para trabajar y no encuentra

La falta de trabajo en Argentina es, desde hace unos años, uno de los problemas matriz que afecta a gran parte de la sociedad. Existen pocas ofertas en blanco que le aseguren al trabajador obtener todos sus derechos; como vacaciones y aguinaldo. Pero, este no es el caso de La unión Comercial e Industrial de Mendoza que a través de un comunicado manifestó la falta de personal.

Ariel Ariosto, presidente de la UCIM, habló con El Interactivo (lunes a viernes de 12 a 14 por Facebook y YouTube de Ciudadano News) e indicó que la entidad presentó un comunicado:

En este sentido, sostuvo que en el sector "hay trabajo y empresas que hace un año que se busca en diferentes puestos. Nosotros somos gerentes de viajes y hoteleros, hace un año o meses que buscamos recepcionistas, mucamas, para el área de ventas. En otras áreas indicaron que buscan personal pero no encuentran. Trabajo hay, pero no se consigue gente. Cuando la gente viene y nosotros con todo orgullo les decimos que van a trabajar en blanco, que van a tener la seguridad que les da estar en la formalidad dicen que en los libros no. Porque todos tienen planes y subsidios".

Asimismo, sostuvo que con el correr de los años "se han perdido las buenas reglas y conductas, la de nuestros padres y abuelos, era gente que venía a trabajar al país. La enseñanza era que para ganársela vida dignamente había que trabajar. Hoy hay gran cantidad de personas, sobre todo jóvenes que entienden que para ganarse la vida tienen que hacer piquetes o estar en casa. Lo que menos piensan es una profesión, la que sea, cuando buscamos electricista, gasista, albañil nos volvemos locos y no los encontramos".

De esta manera, Ariosto, dejó en claro que la difícil situación actual no es de un solo gobierno, sino que se arrastra desde gobiernos anteriores. "Creo que es algo que arrastramos desde años, se soluciona con voluntad política de querer salir adelante. Nosotros no vemos voluntad política de enderezar el país, estamos preocupados. Vemos que el panorama no es muy bueno”.