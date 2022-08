Wanda Nara confirmó con un audio que se divorcia de Mauro Icardi

Wanda Nara confirmó que "está tramitando el divorcio con Mauro" a través de un audio que se filtró. En el programa LAM, que conduce Ángel de Brito difundieron públicamente los dichos de la empresaria que se escuchaba muy angustiada.

Según trascendió los audios habrían sido filtrados por una persona allegada a la rubia, pero todavía no se sabe quién es. Hace algunos días una empleada de Wanda salió a reclamar por un amigo económico y a denunciar que "Wanda no le pagó", por lo que se estima que ella le habría mandado el audio a su empleada y fue Carmen quien lo filtró.

"Carmen yo me vine acá a Argentina porque estoy haciendo el divorcio de Mauro. Me quedo unos días más y después vuelvo y te saco el pasaje y todo lo que necesites. Estoy organizando todo porque no doy más y porque le pedí el divorcio", se escucha claramente.

Después de esta novedad, se llegó a la conclusión de que el jugador habría insistido para mantener el matrimonio, pero la hermana de Zaira no habría podido seguir adelante con su compromiso. Es más, Estefanía Berardi, aseguró que fue ella quien lo dejó y que es por eso que en los últimos meses el jugador le dedicó post a través de sus redes sociales y ella "no le ponía ni un like". En este sentido destacó: "Se nota que él no se quiere separar".

Sobre el tema, Ángel de Brito, expuso: "Acá me dicen que la amiga de Carmen o la prima de Carmen filtró el audio y Wanda le contó a su empleada que va a realizar los papeles de su divorcio".

Cabe destacar que los rumores de crisis y separación aparecieron desde hace varios meses, luego de que Mauro no la acompañó a un viaje familiar que ella hizo junto a toda su familia, y además que públicamente ella no compartía momentos con su esposo en redes.