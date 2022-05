El conflicto entre Susana Giménez y Jorge Rial suma un nuevo capítulo, pero esta vez por los dichos de la diva de los teléfonos, quién le respondió al conductor.

El periodista de chimentos había asegurado que a Susana le iba a ir "mal" con el estreno de su obra de teatro en Uruguay. "En el Uruguay, a los argentinos siempre les fue mal. Decime a qué argentino le fue bien en Uruguay. No hay tradición en ese sentido de extranjeros", deslizó Rial en una charla con LAM.

Ahora, cuando un notero de Intrusos en el espectáculo le preguntó a la conductora por el hecho, ella dijo: "Mirá… ¡Que se vaya a la mier…!”.

Además, mientras se retiraba en su auto, Susana Giménez le dedicó un "fuck you" con el dedo a Rial.

La diva también habló de la salud de Mirtha Legrand, quien tiene Covid-19. "La amo con toda mi alma (…) Yo estoy bien, ya tuve un Covid mortal. No me contagio ni puedo contagiar a nadie", expresó Susana, quien también bromeó al hablar del vestido que usó en los Martín Fierro 2022: "Menos mal que gustó porque me salió carísimo".