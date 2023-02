Mirtha Legrand nació un día de hoy pero de 1927. ¿Cuántos años cumple?

Mrtha Legrand nació el 23 de febrero de 1927 en Villa Cañás, provincia de Santa Fe, y con el nombre de Rosa María Juana Martínez Suárez. Su debut en el cine se produjo en el año 1940, cuando actuó junto a su hermana Silvia “Goldi” Legrand en Hay que educar a Niní.

La diva se mostró muy feliz por cómo se encuentra en esta etapa de su vida y adelantó que prepara un gran festejo. “Va a ser un día muy agitado, pero lindo. Jamás imaginé llegar a esta edad y estoy muy agradecida a la vida, a mis amigos y a mi familia”, dijo.

En 1965, tras participar en Con gusto a rabia, Mirtha decidió retirarse del cine. Tres años más tarde, y sin saberlo, daría inicio a uno de los programas más emblemáticos de toda la historia de la televisión argentina.

La primera emisión se llevó a cabo el 3 de junio de 1968 y contó con Daniel Tinayre, Alberto Migré, Leopoldo Torre Nilsson, Beatriz Guido y Duilio Marzio como invitados.

Lo que nunca cambió fue su permanencia en el aire. Cuando regrese a la pantalla chica en este 2023, y a la edad de 96 años, Mirtha llegará a los 55 años al frente de su emblemático programa.

Además, reveló cómo se prepara para recibir a sus invitados: “Tengo gente a la noche, seremos unas 45 personas. Brindamos, algunos me traen regalos, a pesar de que les digo que no hagan. (...) Y como siempre hacemos, a los periodistas que me esperan en la puerta y me sacan foto les damos una copa de champaña”.

Frases conocidas de la Diva: