Lali se va al Mundial de Qatar y se lleva sus amuletos: ¿cuáles son?

Luego de cumplir con los últimos shows del año, Lali Espósito armó las valijas para viajar al Mundial de Qatar, donde se sumará a la cobertura que está haciendo Marley en Por el mundo mundial, por la pantalla de Telefe.

La cantante será la invitada del conductor para ver el partido entre Argentina y Países Bajos correspondiente a los Cuartos de Final de la Copa del Mundo, que se jugará este viernes, a las 16 (hora argentina).

Para la ocasión, Lali Espósito llevará los amuletos que, por ahora, le funcionaron en los anteriores encuentros de La Scaloneta. "Infaltable en la valija: la bandera y el palo santo", comentó en sus redes sociales, en referencia a las cábalas que adoptó para eliminar las "malas vibras" alrededor de la Selección.

Todo comenzó en el partido de Argentina y México, en el que con la esperanza de obtener un resultado positivo luego de la derrota ante Arabia Saudita, la artista parodió a una manifestante cordobesa que se volvió viral por la forma en la que bailó en la última marcha por el Día de la Lealtad Peronista, vestida con una camiseta albiceleste, descalza y con un palo santo en la mano. Rápidamente su imagen se viralizó y como el equipo logró superar a su rival, nació una cábala, ya que repitió el ritual en los partidos que siguieron.

Y el viernes, la actriz y cantante estará el Estadio Lusail para ver el duelo ante Países Bajos en vivo, junto a Marley, Mirko y toda la producción del programa, con quienes se lleva muy bien, ya que han compartido varios viajes. Pero además, contará la compañía de alguien muy especial: su hermano Patricio.

"Me invita Marley con Telefe, y cuando me llaman yo digo: '¿se puede rechazar esto?'. No. Lo único que pedí fue un acompañante...", contó en una entrevista. Y tras un breve momento de reflexión, decidió llamar a su hermano Patricio para invitarlo a esta aventura futbolera. "Me lo llevo al gordo, gordo te amo. Lo llamé por videollamada y se puso a llorar. Me decía: '¿Vos sabés lo que esto para un futbolero?'", reveló emocionada.

Por otra parte, en el país árabe es probable que se cruce con Tini, quien estuvo presente en los últimos tres partidos del seleccionado por apoyar a Rodrigo De Paul, su novio. Y aunque en un principio fue muy criticada por su noviazgo, ya que muchos fanáticos sostenían que podía perjudicar al futbolista en su desempeño, para muchos le trajo suerte al equipo de Lionel Messi y en las redes la apodaron "amuletini".