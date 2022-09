Tamara Báez la ex pareja de L-Gante y madre de su pequeña hija Jamaica, se metió en el ojo de la tormenta y apuntó contra el cantante y también ¡contra Wanda Nara! ya que desde hace algunos días surgieron los rumores de que ambos estarían juntos.

Todo comenzó luego de que Wanda informara a través de sus redes sociales su separación de Mauro Icardi, en ese momento el cantante no volvió a hablar de su situación sentimental y Tamara salió a matarlo en su perfil. A partir de ese momento la pelea mediática fue cada vez mayor y debido a eso, muchos medios se pusieron en contacto con el representante de Tamara para que diera su punto de vista de la situación.

Lo que nadie vislumbró es que ella fue contundente con la cifra en dólares que pidió para dar una nota en exclusiva. Ángel de Brito fue quien reveló el monto en su cuenta oficial de Twitter.

“5.000 dólares Qatar pide la ex de L-Gante por la nota”, escribió el conductor de LAM y difundió el chat en el que se mantiene la conversación en la que se lee: “Tiene que ser bueno el pago. Ella es cero mediática. Tiene que ser megatentador, si no es un no rotundo. Esta chica tiene muchísima llegada y no quiere dar que hablar de nadie”, explicó y lanzó: “Por menos de USD 5000 no va a dar notas”.

Por otra parte, tratando con humor lo que pasó comentó: " A nosotros nos pidió 8000 dólares para la entrevista jajajajajaja”, dejando entrever que LAM también pidió por su presencia y que les pidió más dinero.

En las últimas horas, luego de los rumores de romance, Tamara salió a hablar y expresó picante que Wanda "lo buscaba desde que estaban juntos", dando a entender que la empresaria no dejaba de buscarlo.

Finalmente, se supo que Wanda y L-Gante se han visto en algunos eventos que han tenido en común y que el cantante fue a la casa de la rubia el fin de semana para brindar "un show privado", algo que llamó la atención en el medio. El martes 27 de septiembre se conoció que además por la boca de Estefi Berardi que "los rumores de romance son una inteligente movida de marketing para el lanzamiento de Wanda Nara como cantante, de la mano de L-Gante".