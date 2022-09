El desgarrador posteo de Benjamin Vicuña anunciando la muerte de su padre

Benjamín Vicuña dio a conocer mediante su cuenta de Instagram, en donde lo siguen millones de usuarios que su papá falleció:

“Gastaste todos los zapatos recorriendo el mundo y hoy el mundo se me hace un nudo y se mete en mi garganta. Un rudo cursi, un vaquero sin caballo, un señor noble y directo. El último de los románticos que dejaron todo por amor, veo que viene de familia”, comenzó escribiendo el actor.

“Hoy puedes volver a bailar rock and roll, hoy abrazas a tu madre y a tu nieta, en lo que estoy seguro será una fiesta cósmica. A brillar Padre, don Juan Pablo. Elvis has left the building”, cerró diciendo en su posteo.

Automáticamente, logró cosechar miles de likes en donde sus seguidores le demostraron todo su apoyo y amor.

Lo cierto es que el papá de Benjamín Vicuña no venía atravesando un buen cuadro de salud, a raíz de esto el actor se vio obligado a viajar a Chile hace unos meses para acompañarlo en ese momento tan duro.

Finalmente, tras varios días de lucha Juan Pablo falleció. En este momento de mucha angustia, el artista se aferra a su familia que siempre lo acompaña en cada una de sus tristezas y alegrías.

Por otro lado, hace unos días el actor de la obra “Método Grönholm”, fue noticia también por su ruptura con Eli Sulichin, fueron varias las cosas que se estuvieron diciendo con respecto a su relación.

Sin embargo, Benjamín Vicuña se vio obligado a salir aclarar hace unos días que fue una decisión de los dos, algo que habían hablado, ya que su relación no daba para más. De todos modos, terminaron en los mejores términos.

Aclaró además que no hay terceros en discordia ni mucho menos, sino que según analizó la panelista de LAM Yanina Latorre, ambos se encuentran atravesando momentos muy distintos.