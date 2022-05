Doctor Strange en el multiverso de la locura: una obra demencial de Marvel

El regreso de Sam Raimi al cine de superhéroes no podía ser más triunfal que este. Lejos quedó su fallido Spiderman 3 y vuelve (¿para lavar sus culpas?) con una película que, si bien es de estudio, deja ver bajo sus capas la ‘mano’ de su director, algo que no sucede muy a menudo en este tipo de producciones.

Para poner en contexto, necesitamos saber quién es Sam Raimi y para esto es inevitable hablar de la saga Evil Dead (cuenta con 4 filmes y una serie), películas de horror con mucho humor negro, mucha sangre, muy gore y con momentos bizarros que se transformaron en clásicos del género. En Doctor Strange 2, Raimi vuelve mostrarnos todo su repertorio terrorífico, pero en un perfecto equilibrio con el cine ‘superheróico’.

Una de las tantas referencias que podemos encontrar a Evil Dead es el protagonismo de un libro demoníaco, el Necronomicón Ex-Mortis, en el filme de 1981 y el Darkhold en la nueva aventura del hechicero supremo. Otra es la participación del actor Bruce Campbell, aunque no en el papel de Ash Williams, con su humor característico y quedándose con el premio a la escena post créditos (tiene 2) más extraña de Marvel hasta el momento.

Hablando netamente de la secuela de Doctor Strange de 2016, tenemos que decir que es una piedra fundacional o un punto de inflexión para lo que se viene en el Universo Cinematográfico Marvel (UCM). Busca reunir toda la información de las 27 películas predecesoras y las series estrenadas en Disney + (Wandavision y Loki) para pensar cómo serán los próximos años de las producciones marvelitas.

Es una película que no tiene miedo de meterse en lugares desconocidos para la franquicia o para Disney y nos regala excelentes escenas de acción (claro, estamos viendo Marvel), pero también encontramos terror como nunca antes: sin dudas, la película más oscura.

Tenemos muertes en cantidad, hay sangre y algunos ‘jumpscares’ que realmente te van a hacer saltar de la butaca. Por estos motivos (más que suficientes) es un filme que se disfruta de principio a fin y nos deja con ganas de saber qué piensan Kevin Feige (presidente de Marvel Studios) y compañía para las próximas entregas.

Adentrándonos en la trama (sin caer en spoilers) es obvio por el nombre del filme que se sigue explorando el concepto de universos alternativos que habíamos empezado a conocer en 'Loki', serie que también tiene a Michael Waldron como guionista, y que muy vagamente continuamos con ‘Spider-Man: No Way Home’, en donde sólo veíamos llegar personajes a nuestro planeta. Aquí se va un paso más allá y tenemos a un Stephen Strange deambulando por distintos universos y demostrándonos, a fin de cuentas, que ninguno es perfecto.

Doctor Strange en el Multiverso de la Locura es capaz de destruir sus numerosos y sorprendentes cameos para reconstruirlos en una nueva realidad, en una nueva fase del UCM, distinta, renovada, pero con un alma clásica y trágica en su interior.

El reparto de la película es, obviamente, encabezado por Benedict Cumberbatch en el papel de Doctor Strange, incluye a Benedict Wong (Wong), Rachel McAdams (Christine Palmer), Chiwetel Ejiofor (Mordo), Elizabeth Olsen (Wanda Maximoff) en quien recae toda la parte dramática de la película y termina transformándose en una ‘scream queen’ con todas las letras y la incorporación de Xochitl Gómez (América Chávez) como uno de los personajes que veremos de ahora en más en las próximas producciones.

Para que la experiencia sea completa, debemos tener cierto bagaje informativo por lo cual inexorablemente tenemos que ver Wandavision, Loki, ¿What if…? (sobre todo el capítulo de Dr Strange), Spiderman: no way home y la saga Avengers para comprender de mejor manera los hechos y decisiones de los personajes principales (sobre todo las de Scarlet Witch).

FICHA TÉCNICA

Dirección: Sam Raimi

Reparto: Benedict Cumberbatch, Chiwetel Ejiofor, Elizabeth Olsen, Benedict Wong, Xochitl Gomez, Michael Stühlbarg y Rachel McAdams

Título original: Doctor Strange in the Multiverse of Madness

País: EE.UU.

Año: 2022

Fecha de estreno: 6–5-2022

Género: Acción-Superhéroes

Guion: Michael Waldron

Duración: 126

SINOPSIS

El UCM abre las puertas del Multiverso y amplía más que nunca sus límites. Los fans viajarán a lo desconocido con el Doctor Strange, que, con ayuda de aliados místicos tanto antiguos como nuevos, atraviesa las alucinantes y peligrosas realidades alternativas del Multiverso para enfrentarse a un nuevo y misterioso adversario.

Doctor Strange en el Multiverso de la locura: Muy Buena