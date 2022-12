DC Cómics cancelaría tres secuelas de personajes muy populares

La fusión de Warner Media y Discovery Inc en abril de este año, sumada a la nueva administración, que ahora está a cargo del director James Gunn y del productor Peter Safran, traerá inevitables cambios en DC Cómics.

Pero por ahora, las novedades de la empresa son todas negativas, ya que ayer confirmaron que cancelarán Mujer Maravilla 3 y ahora están a punto de dar de baja dos secuelas más.

Se trata de Black Adam 2 y Man of Steel 2, que por decisión de Gunn y compañía, nunca saldrían a la luz.

Vale recordar que Henry Cavill -el Superman de esta saga- iba a tener un cameo en The Flash, pero también podría ser cancelada esta aparición. Según un informe de THR, existe un "debate dentro del estudio sobre si mantener o no el cameo y si su inclusión promete algo que el estudio no tendría planes de ofrecer".

Mientras que la decisión de no realizar la secuela del Hombre de Acero parece ser simplemente cuestión de prioridades, el tema con Black Adam 2 si tiene fundamentos económicos, ya que la primera película de este personaje -que se estrenó hace pocos meses- fue un rotundo fracaso en taquilla.