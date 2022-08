Con un chaleco antibalas y armas de fuego: así sale a la calle el actor de "The Flash"

El Universo Cinematográfico de DC Comics cuenta con una que otra controversia, pero han sido sus actores los principales responsables; Amber Heard, intérprete de Mera en Aquaman and the Lost Kingdom, se vio envuelta en un escándalo por el juicio contra su ex-esposo, Johnny Depp, mientras que Ezra Miller, quien da vida a Barry Allen / The Flash, fue detenido en varias ocasiones por agredir personas en Hawái, y ahora nuevas historias turbias siguen surgiendo sobre su forma de salir a la calle.

De acuerdo con Insider (vía JoBlo), Miller ha sufrido una transformación en los últimos seis meses, ya que sale a la calle con al menos una arma de fuego y un chaleco antibalas, debido a que tiene la paranoica idea de que el FBI y el Ku Kux Klan están persiguiéndole. La fuente describe el chaleco antibalas como “una medida de seguridad de moda en respuesta a ataques reales y amenazas de muerte recibidas”.

Como son mencionados ataques reales y amenazas de muerte, no podemos dar por sentado que se trata de simple paranoia infundada. Algunos no recordarán, pero Miller amenazó al Ku Kux Klan en enero de este año a través de un video de Instagram, en éste decía lo siguiente:

"Hola, antes que nada. ¿Cómo están todos? Soy yo. Miren, si quieren morir, les sugiero que se maten con sus propias armas, ¿de acuerdo? De lo contrario, sigan haciendo exactamente lo que están haciendo en este momento, y saben de lo que estoy hablando, y luego, ya saben, lo haremos por ustedes si eso es realmente lo que quieren. Bien, hablamos pronto, ¿de acuerdo? ¡Adiós!".

Además de lo mencionado antes, las fuentes cercanas a Miller dicen que incluso sus allegados se están alejando de elle y temen por su salud mental, creen que está “perdiendo el sentido de realidad”, lo que podría deberse al peso de la fama o al hecho de que nadie lo ha enfrentado sobre su comportamiento errático. En los últimos meses ha sido acusade de corrupción de menores, de poner en riesgo a un bebé al tenerlo en su casa, donde hay armas por todos lados, y muchas cosas más.

En el ambiente "hollywoodense" circulan las versiones de que estas situaciones pueden significar el final de la carrera de Miller, con pocas posibilidades de que resurja. Además de su papel de Barry Allen / The Flash en el Universo Cinematográfico de DC Comics, Miller apareció en la trilogía de Animales Fantásticos, del mundo mágico de Harry Potter, donde dio vida a Credence Barebone.