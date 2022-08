Celina Rucci fue asaltada en un bar de Palermo y ofrece recompensa

La exvedette, que está radicada en Nueva York, Estados Unidos, fue víctima de un episodio de inseguridad mientras desayunaba con su familia en un bar de Palermo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El hecho quedó registrado en las cámaras de seguridad que posee el local y difundido por la propia Celian Rucci en su cuenta de Instagram. "Me robaron la cartera con todos los documentos. Fue desayunando en Palermo, en Dorrego al 1700", indicó la actriz.

Luego, señaló: "Ofrezco recompensa por si descartan mis documentos". "Si encuentran unos documentos (pasaporte y DNI) a nombre de María Celina Rucci. Escribir a mi cuenta que serán recompensados. Gracias!".

Cómo fue el robo a Celina Rucci

Más tarde, dialogó con La Tarde de El Nueve, el ciclo que conducen Tomás Dente y Pía Slapka en El Nueve. “Estaba sentada, desayunando, un auto paró, nos preguntaron: ‘¿discúlpame, conoces tal calle?’ Mientras saco mi teléfono, intento buscar en Google, el auto arranca y me dice ‘ya está'. Ahí se ve en las imágenes como mi cartera blanca se va con el hombre”, contó Rucci, mientras en el programa mostraban las imágenes del hecho.

Indignada por sentirse culpable, reflexionó: "¿La culpa la tengo yo porque tenía mi pasaporte en la cartera? No, paren un poco, yo no soy culpable. La culpa la tiene la persona que está robando, hurtando en este caso”, sostuvo. Y comparó la inseguridad que se viven en nuestro país con su vida en Estados Unidos: “Donde yo vivo suceden cosas, porque no importa el lugar, donde hay un ser humano malo, suceden cosas. Pero no sin resolver. No es solo hacer la queja, es dar una solución también”, detalló la actriz, quien regresó a Argentina para acompañar a su pareja a un congreso de traumatología que se realizó en Pilar.

Durante la entrevista, Rucci dijo: “Tengo barrio, soy del Oeste, de Caseros. Me di cuenta la jugada toda como fue, no es que tenía colgadita la cartera. Automáticamente pedí las cámaras y dije: llamemos a la policía. Dejemos de naturalizar estas cosas, porque la cartera importa tres carajos, los papeles también, pero hay cámaras, hay herramientas y ojala que todo esto sea para que las usen, porque no sé si es tan así”.

Por último, Celina dijo: “Cada vez que puedo vuelvo, tengo a mi madre, a mis hijos, a mis amigos de toda la vida y estaba tan contenta por venir”. "El corazón hace que uno tome otras decisiones, y cada tanto vuelvo, nos quedamos sábado y domingo para celebrar. Después de transitar cáncer y una leucemia, las cosas por suerte me salieron bien, estoy en un plan en el que intento disfrutar de cada momento de mi vida”, concluyó.