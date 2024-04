Pese el exabrupto de Furia, se quedó en GH y qué explica la eliminación de Catalina

Otra gala de eliminación se presenció en Gran Hermano y Catalina fue la nueva participante que se quedó afuera de la casa más famosa de Argentina. Furia es la gran favorita del programa y logró sortear otro obstáculo de cara a la gran final.

El conductor de Gran Hermano, Santiago del Moro (46), días atrás, fue sacando de placa a aquellos que el público votó en menor medida. De esta manera, la primera en ir a desarmar la valija fue Virginia, Paloma, Florencia, Zoe y Federico. Por eso, la gran definición quedó entre Catalina y Juliana.

Aunque, el gran desenlace no fue lo más relevante de la jornada de la casa más famosa de Argentina, sino que a pocas horas de la gala de eliminación, Juliana Furia Scaglione (32) volvió a insultar a una compañera y llamó "mogólica" a Catalina, quien fue la nueva eliminada.

Este insulto lo dijo mientras todos guardaban los productos de la compra semanal. Furia no estuvo de acuerdo y fue directo a uno de “Los Bros”, Nico Grosman, para demostrárselo.

“Sí, cuando no se guardan las cosas, está perfecto, pero no quiero hablar un carajo con ustedes. No me interesa. Gracias por querer que me vaya de la casa, nada más. El resto me chupa bien un huevo. A ustedes los quiero, pero ahora no los quiero más”, apuntó con bronca.

En ese momento, la participante usó la manera de comprar para criticar a su examiga Cata. “Gracias a que se dieron cuenta, ahora tenemos comida porque no le están haciendo caso a la mogólica esa”, dijo.

Gala de eliminación: la nueva eliminada fue catalina

Pese el exabrupto de Furia y los rumores de que sería eliminada por este hecho, Santiago del Moro leyó el conteo de votos y dio a conocer que Catalina era la nueva eliminada de la casa de Gran Hermano.

De acuerdo con el recuento, el conductor reveló que recibieron más de 9 millones de votos y la definición terminó con 42,9% a Furia contra el 57,1% de Catalina.