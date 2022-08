A24 definió al reemplazante de Viviana Canosa

Viviana Canosa se fue de A24 envuelta en escándalos y denunciando al canal de "censura" alegando que no le habrían dejado presentar un informe contra Sergio Massa.

Con el tiempo en contra, la producción salió a buscar un reemplazante para que tome la posta de la polémica periodista en el programa que se emite de lunes a viernes, de 21 a 23.

El periodista que se pondrá al frente de Viviana con vos -que quizás lleve otro nombre- será Gonzalito Rodríguez. El ex CQC ocupará el espacio junto a su equipo de Río revuelto le solucionará varios dolores de cabeza a la producción, que ya está pensando en reflotar un viejo ciclo para ocupar ese rango horario.

Gonzalito Rodríguez

Las autoridades de A24 están pensando en relanzar Intratables, programa que surgió con Santiago del Moro y que por años fue un emblema de la televisión argentina.

'Intratables'

Desde el canal no descartaron la posibilidad de retomar el ciclo, aunque todavía no hay nada seguro. En caso de que vuelva Intratables, se haría con periodistas y panelistas que ya formen parte del equipo de A24, ya que no tienen presupuesto para contratar a otras figuras.