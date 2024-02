Brasil presentó una vacuna contra el dengue que tiene una efectividad de inmunización del 79%. La investigación estuvo a cargo del Instituto Butantan del estado de Sao Paulo, el principal laboratorio público de ese país.

La revista médica "The New England Journal of Medicine" divulgó los resultados de la fase tres del ensayo clínico. "La publicación de este artículo en la principal revista médica del mundo atestigua el rigor y la calidad del trabajo realizado por investigadores de 16 centros brasileños, localizados en las cinco regiones del país", expresó el director del Instituto Butantan, el infectólogo Esper Kallás, investigador principal.

"Si todo va bien, debemos obtener la aprobación final en 2025. Ya tenemos la infraestructura para producir el inmunizante en Butantan, aunque todavía se puede mejorar, al fin y al cabo, son cuatro vacunas en una", agregó.

La Fundación de Apoyo a la Investigación del estado de Sao Paulo informó que la vacuna "demostró ser segura tanto entre los voluntarios con antecedentes de infección previa, como entre los que nunca se habían infectado antes".

La fase tres del ensayo clínico se inició en 2016 con 16.235 voluntarios de distintos estados. Según el estudio, la vacuna tuvo una efectividad del 80,1% para el grupo de 2 a 6 años. Al mismo tiempo, presentó una efectividad del 77,8% entre los de 7 a 17 años y del 90% entre los de 18 a 59 años.

El virus del dengue es considerado endémico en Brasil y produce miles de casos constantes todos los años. Solo en noviembre de 2023, se reportaron más de 1,6 millones de enfermos en ese país.