Una aeronave se estrelló en Brasil y no habría sobrevivientes

Un avión ATR 72 se estrelló en Vinhedo, en el interior de San Pablo, impactando sobre varias viviendas. La aeronave involucrada, que tenía matrícula PS-VPB, es un ATR 72-500 de Voepass, ex Passaredo, que volaba 2Z-2283 desde Cascavel, en Paraná y tenía como destino al Aeropuerto Internacional de Guarulhos, en San Pablo, Brasil.

En videos que circulan en redes sociales, se puede ver al avión cayendo en espiral, antes de impactar contra el suelo y provocar un incendio. La nave se estrelló en el barrio de Capela, en la ciudad de Vinhedo, cuando se disponía a aterrizar en Guarulhos.

Los datos preliminares del radar marcan que la aeronave tenía una velocidad de descenso de 13 mil pies por minuto y viajaba con 58 pasajeros a bordo. Por el momento no se sabe si hay sobrevivientes.

Durante un acto, el presidente Lula da Silva "parece que todos los pasajeros murieron" y solicitó un minuto de silencio. "Tengo que ser portador de una noticia muy mala y quiero pedir a todos que se pongan de pie para hacer un minuto de silencio. Acaba de caer un avión en la ciudad de Vinhedo, en Sao Paulo, con 58 pasajeros y 4 tripulantes, y parece que todos murieron", dijo el mandatario.

Nathalie Cicari, una de las vecinas, aseguró a la cadena CNN Brasil que el momento fue "aterrador". "Estaba almorzando, escuché un ruido muy fuerte y muy cerca de mí, pensé que era un dron", pero "mucho más alto", narró. "Salí al balcón y vi el avión girando en remolino. En segundos me di cuenta de que no era un movimiento normal para un avión. Solo me dio tiempo de agacharme y como hacen en las películas, rezar. Ahí fue cuando escuché el ruido enorme de la caída (y vi) el humo negro subiendo", añadió.