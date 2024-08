Se avecinan lluvias intensas en el desierto del Sáhara: qué dicen los especialistas

La predicción del Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Plazo Medio tiene muy pendientes a los meteorólogos para las dos primeras semanas de septiembre, en el norte de África. Debido a que el modelo predice lluvias para los primeros 14 días del mes en el desierto del Sáhara, con precipitaciones de hasta 50 litros por metro cuadrado en zonas interiores en las que apenas llueve.

"Muchas regiones recibirán el equivalente a varios años de lluvia en el lapso de dos semanas", afirmó Andrej Flis, uno de los primeros especialistas en advertir de la situación.

Para el catedrático de Física de la Atmósfera de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Ricardo García Herrera, se prevé que caigan "hasta 30 litros el viernes y el sábado de la semana que viene en el este de Marruecos y el oeste de Argelia".

"Si esto ocurre, va a ser brutal. El arrastre de agua que va a haber ahí cambiará hasta las dunas en alguna zona", afirmó. Al mismo tiempo, el profesional advierte que hay un cierto nivel de incertidumbre y se debe a que "el modelo es bastante fiable. Estamos hablando de una predicción a diez días, en el límite de la predictibilidad".

Precipitaciones en el desierto del Sáhara en la primera semana de septiembre, según la predicción del Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas.

Según Francisco Martín León, meteorólogo y coordinador de RAM (Revista del Aficionado de la Meteorología), hay que tener en cuenta que son precipitaciones eminentemente convectivas, no de frentes. "Por eso no me puedo creer el modelo al cien por cien, pero la posibilidad de que tengamos una irrupción histórica está ahí", remarcó.

"Hay mapas que dan una probabilidad de entre un 20 y un 30% —que es bastante alta — de que en diez días se superen esos 50 litros por metro cuadrado en zonas del desierto, y eso sí que tiene un valor intrínseco", añadió.

Factores

Faltan estudios para determinar los factores que han conducido a esta anomalía. Pero todo indica que la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT), una franja de nubes, lluvias, tormentas y precipitaciones que se extiende por todo el ecuador, se ha desplazado al norte más de lo habitual.

El fenómeno no solo ha causado precipitaciones inusuales en el corazón del desierto del Sáhara, sino que también podría explicar un cambio drástico en los patrones climáticos de la región. Además, puede afectar la temporada de huracanes en el Atlántico, disminuyendo su formación.

Desierto del Sahara.

Por otro lado, José Luis Camacho, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), recuerda que "a finales de agosto y principios de septiembre es normal que llueva en esta zona al sur del desierto".

"Hay un monzón del oeste de África, que lleva la humedad del golfo de Guinea hasta el Sahel. Pero ahora ese flujo atmosférico está perturbado y las precipitaciones se extienden hacia el Sáhara. Todo está corrido hacia el norte, esto no es normal", destacó.

Finalmente, Andrej Flis sostuvo que "el fenómeno actual podría ubicarse en un lugar destacado de los libros de historia, si no entre los años más húmedos". "Una cosa es segura: anomalías meteorológicas tan fuertes y poco frecuentes pueden indicar una gran inestabilidad del sistema meteorológico global", cerró el especialista.