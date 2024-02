Putin: “Occidente se está dando cuenta de que es imposible derrotar a Rusia"

El presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, le advirtió “a Occidente” que es "imposible" una derrota de su país en Ucrania, en una larga entrevista con el periodista conservador estadounidense Tucker Carlson, difundida este jueves.

Carlson, cercano al candidato a la Casa Blanca y expresidente republicano Donald Trump, hizo pocas preguntas difíciles y escuchó los puntos de vista de Putin sobre la historia rusa, quien retrató al país como una víctima de las traiciones occidentales.

El presidente ruso defendió su decisión de invadir Ucrania en febrero del 2022 y dijo que Occidente ahora se da cuenta de que Rusia no será derrotada, a pesar de la ayuda de Estados Unidos, Europa y la OTAN a Kiev.

"Ha habido alboroto y gritos sobre infligir una derrota estratégica a Rusia en el campo de batalla, pero ahora aparentemente se están dando cuenta de que es difícil lograrlo, si es que es posible. En mi opinión, es imposible por definición", afirmó Putin, y agregó: "Nunca va a ocurrir".

El mandatario ruso aprovechó además para transmitir un mensaje al Congreso de Estados Unidos, donde los republicanos, bajo influencia de Trump, son cada vez más reacios a seguir respaldando a Ucrania con fondos, armas y ayuda militar.

"Le diré lo que estamos diciendo sobre este asunto y lo que estamos transmitiendo a los líderes estadounidenses. Si realmente quieren dejar de combatir, deben dejar de suministrar armas", dijo.

Aquí, un resumen de los conceptos de Putin:

Sin interés en Polonia o Letonia

A la pregunta de si Moscú consideraría invadir otros países de la región como Polonia y Letonia, que son miembros de la OTAN, o en general en todo el continente europeo, Putin respondió que "no tenía interés".

"¿Puede imaginar un escenario en el que envíe tropas rusas a Polonia?", le preguntó Carlson. "Sólo en un caso, si Polonia ataca a Rusia", respondió Putin. Y añadió: "No tenemos ningún interés en Polonia, Letonia ni ningún otro lugar. ¿Por qué íbamos a hacerlo? Sencillamente, no tenemos ningún interés".

Además, el líder ruso descartó que las relaciones entre Washington y Moscú vayan a cambiar con la elección de un nuevo presidente estadounidense el 5 de noviembre, probablemente en un duelo entre el demócrata Joe Biden, actual presidente, y Donald Trump, mandatario entre el 2017 y el 2021.

"¿Acabas de preguntarme si viene otro líder y cambia algo? No se trata del líder. No se trata de la personalidad de una persona en particular", contestó en la entrevista, grabada el martes.

Sin comentarios

Cuando era presidente y desde que fue derrotado por Biden en las presidenciales de noviembre del 2020, Trump ha elogiado reiteradamente a Putin.

El magnate republicano no ha condenado la invasión de Ucrania y afirma en sus mítines que si fuera reelegido podría resolver la guerra en “24 horas”, aunque sin decir cómo. Por el contrario, Biden ha calificado a Putin de “criminal de guerra” y convertido el respaldo al Gobierno ucraniano en una de las prioridades de su presidencia.

En la entrevista de más de dos horas con el ex presentador de la cadena conservadora Fox News, Putin también estimó que “se puede alcanzar un acuerdo” sobre el periodista estadounidense Evan Gershkovich, detenido desde hace casi un año.

“No hay ningún tabú para resolver este asunto. Estamos dispuestos a solucionarlo, pero hay ciertos términos que se están discutiendo a través de los canales de los servicios especiales. Creo que se puede alcanzar un acuerdo”, declaró.

Negociaciones con Ucrania

Putin dijo que Moscú nunca se ha negado a llevar a cabo negociaciones sobre la resolución del conflicto en Ucrania, mientras que Volódímir Zelenski, presidente ucraniano, emitió un decreto que prohíbe negociar con Rusia.

"¿Cómo negociaremos si él se lo prohibió a sí mismo y se lo prohibió a todos los demás? Sabemos que (Zelenski) está presentando algunas ideas sobre la resolución (del conflicto). Pero para ponerse de acuerdo en algo es necesario dialogar, ¿no?", señaló.

Al mismo tiempo, el mandatario ruso recordó que las negociaciones que Moscú y Kiev entablaron poco después del inicio del operativo militar ruso en febrero del 2022 "llegaron a un nivel muy alto" en cuanto al acuerdo sobre las posiciones de ambas partes y "estaban casi terminadas".

"Pero después de que retiráramos las tropas de Kiev, […] Ucrania desechó todos estos acuerdos y tuvo en cuenta las instrucciones de los países occidentales —países europeos y Estados Unidos— de luchar contra Rusia hasta el final", destacó Putin.

Carlson quiso saber cuándo fue la última vez que Putin habló con su homólogo de EEUU, Joe Biden, a lo que el jefe de Estado ruso admitió: "No recuerdo cuándo hablé con él. No me acuerdo, se puede buscar".

Putin recordó que, antes de la operación militar especial, le dijo a Biden que EEUU estaba cometiendo un error "de escala histórica" al apoyar lo que estaba ocurriendo en Ucrania y empujar a Rusia.

Explosión de los Nord Stream

Durante la entrevista, Putin señaló la implicación de Washington en la explosión de los gasoductos Nord Stream.

"¿Quién voló el Nord Stream?", preguntó el comunicador estadounidense al mandatario. "Ustedes, por supuesto", no dudó en responder Putin. "Yo ese día estaba ocupado. Yo no volé el Nord Stream", bromeó Carlson. "Usted personalmente puede tener una coartada, pero la CIA tal coartada no la tiene", contestó el presidente ruso.

"No voy a entrar en detalles, pero en estos casos siempre se dice: busca al que esté interesado. Pero, en este caso, debemos buscar no solo a alguien que esté interesado, sino también a alguien que pueda hacerlo. Porque puede que haya muchos interesados, pero no todos pueden llegar al fondo del mar Báltico y realizar esta explosión. Estos dos componentes deben estar conectados: quién está interesado y quién puede (hacerlo)", declaró el presidente ruso.

Al responder sobre por qué Rusia no quiere presentar sus pruebas recopiladas por sus servicios secretos sobre el sabotaje en los gasoductos y "ganar en esta guerra de propaganda", Putin indicó que es "muy difícil" vencer en esa batalla a EEUU debido a que Washington "controla todos los medios de comunicación del mundo y muchos europeos".

Con información de Ámbito y Russia Today (RT)