Puigdemont, a plena burla: "espantoso y delirante dispositivo policial"

El expresidente de Cataluña, Carles Puigdemont, confirmó, este viernes 9 de agosto, que se encuentra de regreso en Waterloo, Bélgica, tras su fugaz aparición en un acto de su partido, Junts, en Barcelona y su posterior fuga.

En un largo mensaje publicado en la red social X, Puigdemont denunció la "ola represiva" desatada, desde su mirada, por el conseller de Interior, Joan Ignasi Elena, y por el comisario jefe de los Mossos d'Esquadra catalanes, Eduard Sallent.

El exmandatario catalán reapareció, desde suelo belga, después de esfumarse del acto organizado por su arribo, cerca del Parlament, y, momentos antes, de la sesión de investidura del socialista Salvador Illa, frente a la atenta mirada de los Mossos (Policía), quienes le perdieron la pista.

"Hoy estoy en Waterloo después de unos días extremadamente difíciles. Hay que analizar la situación política y poner en perspectiva la razón profunda de la operación que hizo posible lo que ocurrió ayer. Y lo haré", marcó Puigdemont.

"Pero son miles de kilómetros en muy pocos días y muchas jornadas de una tensión difícil de explicar, y confío en que se entienda que me hacen falta aún unas horas para reposar y coger aire", explicó.

Considerado la figura más sobresaliente del independentismo catalán moderno, Puigdemont reapareció este pasado jueves antes miles de seguidores en Barcelona. Tras dar un breve discurso, desapareció sorpresivamente, pese al amplio dispositivo de seguridad desplegado para detenerlo.

En su mensaje en X, Puigdemont se burló de la fallida operación policiaca y calificó el hecho como "espantoso, incomprensible y delirante dispositivo policial", en referencia al despliegue y alboroto para intentar arrestarlo.

"Nunca he tenido la voluntad de entregarme voluntariamente ni de facilitar mi detención porque me parece inaceptable que se me esté persiguiendo por razones políticas y que, encima, no se esté aplicando la ley de amnistía", sentenció el líder separatista.