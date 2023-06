De acuerdo al experto, David Mearns, en estructuras hundidas que sufrieron un colapso por presión o colisión, se identificó "una estructura de aterrizaje y una cubierta trasera" del sumergible en un campo de escombros cerca del Titanic, a una profundidad de unos 3.800 metros.

Conclusiones y anuncio oficial

El especialista, con amplia experiencia en rescates submarinos y perito especializado en tragedias de estas características, aseguró este jueves a la cadena británica "Sky News" que los escombros encontrados en el lecho marino incluyen partes del minisubmarino desaparecido.

El experto explicó que dicha información fue compartida con la mesa de coordinación de búsqueda y rescate. La misma, dada la alta probabilidad de que los antedichos restos sean parte de los sistemas operativos del sumergible, decidió mediante un anuncio de La Guardia Costera y OceanGate Expeditions dar por muerta a la tripulación del Titán.

Declaraciones de Mearns

"Este es un submarino poco convencional. Esa cubierta trasera es su extremo puntiagudo y la estructura de aterrizaje es la pequeña estructura en la que parece que se apoya", afirmó Mearns.

Por lo tanto, en palabras del propio experto: "significa que el casco todavía no se ha encontrado, pero se han hallado partes muy importantes del sistema, y no se habrían encontrado a no ser que el Titán estuviera fragmentado".

El sumergible implosionó

Según algunos especialistas, que siguieron atentamente las declaraciones de Mearns, debe entenderse el término “fragmentado” a que el minisub sufrió un “aplastamiento por profundidad”, por lo tanto, implosionó su casco y, en consecuencia, sus cinco ocupantes perecieron en el acto.

Adiós al Titán

En este contexto, los expertos especulan que, si bien el sumergible podía descender a la profundidad donde encontraron sus restos y soportar la presión correspondiente, el descenso debe realizarse de forma progresiva y a una velocidad muy específica.

La posible causa

Una inmersión descontrolada, en caso de una falla eléctrica, si así fuera, sometería al artefacto a una presión catastrófica que lo llevó, como causa más lógica, a su trágico destino y el de sus cinco ocupantes.

Último adiós

Mientras se retiran gran parte de los navíos y aeronaves desplegadas en el área, las tareas de la Guardia Costera estadounidense y canadiense serán de proceder a las indagaciones para determinar las causas del naufragio.

Por último, antes de la partida de los empleados de OceanGate a bordo del navío Polar Prince, se rendirá un homenaje de despedida a los 5 tripulantes, quienes yacerán junto al centenario Titanic, en el lecho marino del Atlántico Norte.