El movimiento extremista talibán prohibió a las mujeres afganas que visiten el gran parque nacional de Band-e Amir, uno de los más conocidos del país y de Asia central, como una medida más para restringir los derechos de movimiento y oportunidades de la población femenina.

La reglamentación

Según se supo, el ministro para la Prevención del Vicio y la Propagación de la Virtud, Mohamed Jaled Hanafi, explicó que la decisión fue adoptada tras señalarse que muchas visitantes del espacio natural no llevaban el tradicional hiyab dentro del parque para cubrir su rostro. “Tenemos que tomar medidas severas desde hoy para evitar esta falta de respeto por el hiyab”, dijo el funcionario.

“Las mujeres y nuestras hermanas no podrán ir más a Band-e-Amir mientras no hayamos establecido directivas. El turismo existe, pueden hacer turismo, pero el turismo no es obligatorio”, añadió.

A tal efecto, varias organizaciones de derechos humanos denunciaron esta decisión como “una medida cruel hacia las mujeres”.

Más medidas que atentan contra los derechos civiles

Esta medida no es la más restrictiva para con los derechos de las jóvenes y las mujeres. En este sentido, la educación, el empleo y la libertad de movimiento en el país y afuera son aún más perjudiciales. “Los talibanes también quieren retirarles los parques y el deporte, y ahora incluso la naturaleza”, criticó Heather Barr, directora adjunta para los derechos de las mujeres en la organización Human Rights Watch”.

“Paso a paso, los muros se cierran para las mujeres, cada casa se convierte en una cárcel”, denunció el directivo en un comunicado, calificando esta decisión de “cruel y totalmente deliberada”.

Derechos de la mujer cada vez más limitados

Desde que retomaron el poder en agosto de 2021, los talibanes no han dejado de restringir los derechos civiles de las mujeres afganas, que, desde mediados del año pasado, no pueden acceder a las escuelas secundarias ni a las universidades, ni tampoco trabajar para entidades privadas o en administración pública.

Becas de la salvación

“Después de que los talibanes cerraran las universidades para mujeres, mi única esperanza era conseguir una beca que me ayudara a estudiar en el extranjero”, dijo Natkai, una estudiante afgana de 20 años.

La joven tuvo la suerte de que el multimillonario emprendedor emiratí, Sheikh Khalaf Ahmad Al Habtoor, le concedió una beca para estudiar en la Universidad de Dubai, en los Emiratos Árabes Unidos (EAU). Sin embargo, todavía está esperando la autorización del gobierno para salir del país.

Las becas en el extranjero, para estudiantes afganas, se anunciaron en diciembre de 2022, después de que los talibanes prohibieran el acceso de las mujeres a la educación superior.

Las becas en el extranjero son el único escape

De acuerdo a sondeos de entidades internacionales, al parecer, un total de 100 mujeres afganas consiguieron estas becas antes de que los talibanes aplicaran medidas más rigurosas para lograr acceder a este beneficio educativo.