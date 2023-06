Este próximo miércoles, Lula da Silva, se encontrará en Roma con su par italiano, Sergio Mattarella, y el Pontífice Francisco. Los encuentros se darán en el marco de la gira europea para discutir temas de interés del líder petista, la cual también incluye un almuerzo de protocolo con el premier francés Emmanuel Macron.

Destrabar el acuerdo Mercosur-Unión Europea

Lula detalló, antes de partir rumbo al viejo continente, que el principal objetivo de su viaje es conversar con Macron "el endurecimiento del acuerdo Mercosur-Unión Europea (UE) aprobado por el Parlamento francés".

"La UE no puede intentar amenazar al Mercosur con sanciones si no cumple esto o aquello. Si somos socios estratégicos, no tienes que hacer amenazas, tienes que ayudar", dijo da Silva.

La semana pasada, el mandatario brasileño recibió a la titular de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y le transmitió sus inquietudes a las nuevas exigencias del bloque europeo. También le exhortó a la funcionaria comunitaria que lo que tiene que existir entre socios estratégicos es "confianza mutua y no desconfianza y sanciones".

Las objeciones de Lula se centran en la denominada “herramienta adicional”, impulsada por la UE para delimitar el acuerdo de libre comercio con el Mercosur a ciertas cláusulas ambientales y de adecuación a las iniciativas de mitigación del Cambio Climático.

El contexto de desencuentro escaló tras la aprobación, en Europa, de una legislación que prohíbe la importación de productos manufacturados procedentes de áreas deforestadas.

Reuniones con Meloni y Francisco

También, el sudamericano mantendrá una reunión con la primera ministra Giorgia Meloni en el palacio Chigi y con el papa Francisco en el Vaticano, con quien busca "conversar sobre la cuestión de la paz en Ucrania, y también el problema de la desigualdad" a nivel global.

Dentro de la agenda programada para el jueves y viernes próximo, Lula confirmó asistencia, en París, a la cumbre mundial tendiente a plantear alternativas que promuevan un reordenamiento de las finanzas globales, para responder en un mejor esquema de cooperación a las contingencias del cambio climático.