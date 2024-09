López Obrador: "México revirtió la decadencia del periodo neoliberal"

México vive "una auténtica democracia" y "revirtió la decadencia" del periodo "neoliberal" de las tres décadas anteriores fueron parte de los mensajes del discurso que el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador (70) brindó este domingo, en el último informe de Gobierno en su sexto año de gestión, antes de entregar el cargo el 1 de octubre a Claudia Sheinbaum (62), de su mismo partido, el Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

"Ahora, afortunadamente, estamos viviendo en una auténtica democracia, construyendo una patria nueva, enaltecida, fraterna", comenzó su discurso el Presidente, en un acto masivo en el Zócalo de Ciudad de México, ante miles de mexicanos.

"Hoy rindo ante ustedes y ante el pueblo y la Nación mi último informe de Gobierno, y lo hago más convencido que nunca de que lo mejor de México es su pueblo, heredero de civilizaciones, que florecieron desde mucho antes de la llegada de los invasores europeos", expresó López Obrador.

López Obrador brindó su último informe gubernamental en medio de fuertes críticas provenientes de un sector ciudadano que no está conforme con el actuar de su administración, cuestionándolo por actitudes "autoritarias" y el mal manejo en temas como la seguridad.

El Presidente atribuyó los males dentro de la sociedad mexicana a "la decadencia que se produjo con la política neoliberal", sobre la que, para él, su Gobierno logró "fincar las bases para iniciar una etapa nueva, que ya se conoce e identifica como la Cuarta Transformación de la vida pública de México", que ha polarizado a la sociedad mexicana como no se había visto hace años.

El gobernante mexicano mencionó en su exposición a héroes de la historia como Miguel Hidalgo, José María Morelos, Benito Juárez, Francisco I. Madero y Lázaro Cárdenas, apelando a los principios de libertad, justicia social y democracia, impulsados por algunos de ellos.

Destacó que durante su Gobierno se presentaron 20 reformas a la Constitución, para "restituir a la Carta Magna el sentido revolucionario" y contrarrestar 36 años del "nefasto periodo neoliberal", en el que hubo leyes para "el despojo y la entrega de bienes de la Nación".

"Con este ideario, comenzamos nuestro Gobierno hace casi seis años, lo primero que hicimos fue reformar la Constitución, hasta donde se pudo, y promover leyes para frenar la política antipopular, entreguista y corrupta que se había impuesto y legalizado por el predominio de un poder oligárquico", afirmó AMLO.

En las reformas presidenciales forma parte una reforma a la Justicia, ampliamente resistida por un sector de la sociedad civil.

En tono nostálgico, López Obrador sostuvo estar listo para jubilarse "con la conciencia tranquila", una vez que le delegue la presidencia a Claudia Sheinbaum.

"Qué felicidad que quien se va a quedar en sustitución de uno es una mujer excepcional, que le va a dar continuidad a la transformación, por eso me río porque las cosas que van a quedar pendientes, estoy absolutamente seguro, que se van a concluir, por lo extraordinaria que es la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo", expresó el mandatario.

La reforma judicial: el eje del discurso

El último informe gubernamental de AMLO, estuvo marcado por la polémica en torno a la reforma judicial que él mismo ha impulsado ante el Poder Legislativo. Quizás sea la más controversial del paquete de reformas presentado por el Gobierno, la referente al Poder Judicial federal apunta a someter a elección popular más de 7.000 cargos judiciales, entre jueces, ministros y magistrados.

AMLO defendió la iniciativa, con la que busca cerrar su mandato, explicando que el objetivo de la reforma es que el Poder Judicial "imparta justicia en beneficio de todos", además de que el órgano no esté "al servicio exclusivo de la delincuencia organizada y la delincuencia de cuello blanco".

También hizo una referencia directa al enfrentamiento con la Embajada estadounidense en el país, cuyo responsable, Ken Salazar, lanzó una serie de críticas a la reforma judicial, calificándola como "un riesgo para la democracia" en México.

"Esto ayuda a entender cuál es el sentimiento del pueblo, y también para que lo internalicen nuestros amigos y vecinos de EE. UU., lo digo con todo respeto, y que no olviden que la democracia en ese país comenzó con el pueblo eligiendo a los jueces", advirtió el presidente mexicano.

Los críticos a la reforma judicial alegan que someter a votación directa cargos públicos en el Poder Judicial federal podría aumentar de manera indiscriminada la influencia del crimen organizado en los perfiles que lleguen al poder, afectando la imparcialidad de los jueces y magistrados, además de alertar un aumento en la concentración de poder en el Poder Ejecutivo.

Por su parte, la reforma pretende disminuir algunos de los requisitos a todos aquellos que buscan un lugar en las cortes, reduciendo la edad requerida, la escolaridad y los años de experiencia en el rubro, lo que también podría mermar la calidad de la justicia en el país, según las voces disidentes a la legislación.

AMLO sostuvo que deja un sistema de salud "mejor que el de Dinamarca"

Como gobierno autodeclarado de izquierda, el de AMLO promovió en su gestión reforzar la justicia social, disminuir la brecha en la desigualdad económica y universalizar el acceso a los servicios públicos, diezmados en administraciones anteriores.

"Ya es una realidad en 23 estados, el sistema de salud universal y gratuito, conocido como IMSS Bienestar, este sistema de salud pública ya es el más eficaz en el mundo, dije que iba a ser como el de Dinamarca. No, no es como el de Dinamarca, es mejor que el de Dinamarca", afirmó López Obrador durante su discurso, destacando que el IMSS Bienestar cuenta con 12.000 unidades médicas extra para ofrecer cobertura en las poblaciones que el sistema de salud pública no alcanzaba anteriormente.

Aunque el servicio de salud pública en México es responsabilidad del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con más de 80 millones de afiliados, el IMSS Bienestar es un organismo creado en 2022 con el objetivo de rehabilitar y mantener la infraestructura médica pública, además de ofrecer cobertura a los millones de mexicanos que no cuentan con un espacio dentro del IMSS.

Ante las críticas por el desabastecimiento de medicamentos dentro del servicio médico público, el Gobierno mexicano respondió a los señalamientos con la creación de la 'super farmacia', la cual López Obrador resaltó en su discurso, las críticas continúan, y el restablecimiento en el suministro de medicamentos será, posiblemente, uno de los más grandes retos que la administración Sheinbaum enfrentará.

El Presidente continuó remarcando brevemente otros avances conseguidos en su Gobierno. Sobre las pensiones, remarcó que "ahora todos los que ganen el salario promedio del IMSS obtendrán el 100% al jubilarse".

200 nuevas 'Universidades del Bienestar'

López Obrador también argumentó progreso en materia educativa, alegando que su Gobierno aumento un "47%" el sueldo de los profesores mexicanos, añadiendo entre los logros de su mandato la creación de más de 200 'Universidades del Bienestar', donde estudian más de 50.000 alumnos.

AMLO destacó dejar una economía fortalecida y sacar a millones de mexicanos de la pobreza

El eje más fuerte del Gobierno de López Obrador es el desarrollo económico y la lucha contra la pobreza , es por eso que en su último informe, el mandatario mexicano aprovechó el espacio para exponer los índices relacionados y ofrecer una comparación con administraciones pasadas, con resultados muy distintos a los logrados en los últimos seis años, con más de 9 millones de mexicanos fuera del umbral de pobreza, según datos que brindó el mandatario.

"En los sexenios de (Felipe) Calderón y (Enrique) Peña Nieto cada mes se empobrecían 100.000 personas. En nuestro Gobierno, por el contrario, cada mes salen de la pobreza 100.000 mexicanos, de 2018 a 2022, según el INEGI", detalló el presidente, destacando que desde hace 30 años, no se reducía la pobreza en México de una manera similar.

En su discurso, AMLO también celebró haber aumentado el salario mínimo, en términos reales, y haber disminuido un poco la brecha de desigualdad entre los mexicanos más ricos y los más pobres. En su Gobierno, el salario mínimo aumento más de un 100%, de 17 dólares diarios a 29 dólares. "En tiempos de Calderón, según cifras oficiales, un rico ganaba en promedio 35 veces más que un pobre, ahora la diferencia ha disminuido a 15 veces", explicó el mandatario.

AMLO y la nueva presidenta, Claudia Sheinbaum.

México, principal socio comercial de EE.UU

En su último balance de gestión, AMLO también destacó un crecimiento económico anual promedio del 1%, con los últimos dos años promediando hasta 3,4% tras la pandemia; la creación de más de 2 millones de empleos formales; haber logrado 36.000 millones de dólares en inversión extranjera directa y haber posicionado a México como principal socio comercial de Estados Unidos.

"En este sexenio desplazamos a China y a Canadá y hoy somos el principal socio comercial de Estados Unidos. Por primera vez, en más de 50 años, el peso no se ha devaluado, por el contrario, nuestra moneda ocupa el segundo lugar en el mundo en fortaleza con relación al dólar", agregó López Obrador.

Los grandes proyectos de infraestructura también tuvieron lugar en el discurso presidencial, confirmando que la próxima semana será inaugurada la línea completa del Tren Maya, que recorrerá 1.554 kilómetros, a pesar de recibir críticas por parte de los sectores ambientalistas y ciertos sectores indigenistas.

Además resaltó la creación y rehabilitación de otras líneas ferroviarias, como la del corredor interoceánico, el tren ligero en Guadalajara, y vías de pasajeros en el Estado de México y la Ciudad de México, con la próxima inauguración de una conexión terrestre entre el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y otras zonas del estado.

Ayotzinapa y la seguridad pública: las grandes deudas de la gestión

Los familiares piden respuestas de las autoridades gubernamentales, que han sido incapaces de reaccionar a las demandas por encontrar a los desaparecidos. En 2024, alrededor de 60.000 restos óseos siguen sin ser identificados, y más de 100.000 personas están desaparecidas, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.

Por su parte, López Obrador hizo referencia a uno de los casos de desaparición forzada más mediáticos de las últimas décadas: el de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Aunque llegó a la Presidencia prometiendo respuestas a las familias de los estudiantes desaparecidos, seis años después, el Presidente mexicano junto a su Gobierno, no pudieron cumplir con su palabra.

"Avanzamos en la investigación para encontrar a los jóvenes de Ayotzinapa, esa es una asignatura pendiente, pero todavía no termino mi mandato como presidente y vamos a seguirlos buscando a los jóvenes", expresó AMLO.

La Comisión de la Verdad, creada por este Presidente, concluyó en 2023 que el Ejército mexicano "participó activamente" en la desaparición de los 43 normalistas en Ayotzinapa. El Presidente no hizo referencia a ello en su discurso.

Por otro lado, el mandatario resaltó el rol ejercido por el Ejército mexicano en las operaciones de seguridad emprendidas en el país, especialmente en la lucha contra el narcotráfico, confirmando que durante su gestión, el Ejército ha hecho uso "más de la inteligencia que de la fuerza y se redujo el índice de letalidad".

La inseguridad fue para López Obrador uno de los principales reclamos a su Gobierno. Según el portal TResearch, que monitorea las muertes violentas en México, el mandato de AMLO superó el número de muertes que hubo en el de su predecesor, con 196.200 asesinatos al 31 de agosto, contra los 156.000 registrados en el periodo de Enrique Peña Nieto.

Con información de France 24 y EFE