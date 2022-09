La particular decisión de Bolsonaro si pierde las elecciones

Jair Bolsonaro, el presidente de Brasil, aseguró que, en caso de perder las elecciones el 2 de octubre contra Lula da Silva, dejará la política. Esas declaraciones las hizo en un podcast de evangelistas.

¿Qué dijo?

“Si esa es la voluntad de Dios seguiré, pero si no es, pasaré la banda presidencial y me retiraré porque con mi edad no tengo más nada para hacer en la Tierra si termina mi paso por la política el 31 de diciembre. Tenemos los mismos valores, patria, familia, propiedad y libertad”, expresó.

Posteriormente, comentó que no se siente “un salvador de la patria”. Al mismo tiempo, se replanteó varios de sus dichos durante la pandemia, como cuando dijo que “no era un sepulturero” en el momento en el Brasil se enfrentaba a la saturación de los cementerios.

“Me sobrepasé. Perdí la línea, en eso me arrepiento. La cuestión del sepulturero la quitaría”, consideró el presidente. De cualquier forma, sobre su comentario acerca de que quien se vacune se convertiría en un yacaré, argumentó que “eso fue una figura de lenguaje”.

“Mi comportamiento cambió, el sillón presidencial es un aprendizaje”, declaró, pero al mismo tiempo, continuó su defensa de los sectores del gobierno que apoyaron la automedicación, que luego se demostró que se realizaba con medicamentos que no eran efectivos frente al coronavirus.

Ataque a la izquierda

Bolsonaro aseguró que los jóvenes son los que decidirán la elección y podrían “marcar su futuro”. “Hagan comparaciones con otros países: ¿Qué tienen en común los líderes de esos estados donde estas políticas - refiriéndose a la izquierda- no funcionan? Y pregúntense si eso es lo que quieren para Brasil”, expresó.

Según los últimos sondeos, Bolsonaro se encuentra por debajo de su contrincante, el expresidente Lula del Partido de los Trabajadores (PT). Actualmente, el opositor tiene una intención de voto del 46% mientras que el actual mandatario ronda el 31%. En segunda vuelta, las encuestas estiman un 53% para Lula y un 36% para Bolsonaro.