Polémico: el personal docente podrá portar armas

Una medida aprobada por los congresistas del estado estadounidense de Tennessee generó controversia, ya que aceptaron un proyecto de ley que permite a los maestros y personal escolar a portar armas ocultas. La misma llega un año después de un trágico tiroteo en una escuela de ese estado.

La medida, que recibió luz verde en la Cámara de Representantes estatales a principios de este mes y previamente en el Senado a principios de abril, ahora está a la espera de la firma del gobernador Bill Lee, quien se declara "abierto" a la idea de portar armas y al parecer nunca ha vetado un proyecto de ley.

Esta legislación establece criterios estrictos para que los empleados de las escuelas puedan llevar armas de fuego, incluyendo la obligatoriedad de recibir 40 horas de entrenamiento en policía escolar y la misma cantidad de horas de entrenamiento anual.

La aprobación de esta medida llega poco más de un año después de un trágico incidente en una escuela primaria de Nashville, donde un individuo armado provocó la muerte de tres niños y tres miembros del personal antes de ser neutralizado por las fuerzas policiales.

En un contexto político tenso, la Cámara de Representantes de Tennessee, liderada por miembros del partido republicano, tomó medidas disciplinarias contra dos legisladores afroamericanos tras una manifestación en la que exigían más rigurosas en cuanto al control de armas.

Uno de los disidentes de la propuesta es el demócrata London Lamar "Les pido que no pongan en riesgo la vida de nuestros niños poniendo más y más armas en las escuelas" afirmó en un diálogo con The New York Times. Mientras que, por otro lado, el senador republicano Ken Yager afirmó que esta medida no busca "disparar a un estudiante, sino protegerlo de un tirador activo cuyo único propósito es entrar a esa escuela y matar gente".

Estados Unidos, con una población de 400 millones de armas de fuego en circulación, enfrenta una problemática constante de violencia armada. Según datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), en 2020 se registraron 45.000 fallecimientos por heridas de bala, ya sea debido a suicidios, accidentes o homicidios.