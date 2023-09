La ameba devoradora de cerebros mató a una persona en una pileta

Un lamentable suceso sucedió al estado de Arkansas, EEUU, donde un ciudadano perdió la vida debido a una infección mortal ocasionada por la poco común ameba devoradora de cerebros conocida como Naegleria fowleri, luego de haber estado en una pileta ubicada en el Country Club de Little Rock. El Departamento de Salud de Arkansas, confirmó el fatídico episodio, pero optó por mantener en reserva la identidad del fallecido, así como su edad y la fecha exacta del deceso.

Fuentes extraoficiales, dieron a conocer que el fatal caso lo tendría a un niño como protagonista.

Naegleria fowleri es un organismo unicelular que encuentra su hábitat en suelos y aguas dulces y cálidas, incluyendo lagos, ríos y manantiales de aguas termales. Asimismo, puede hallarse en piscinas o lugares donde se acumula agua, que no recibe el debido mantenimiento, según lo indicado por el Departamento de Salud de Arkansas. La ameba es también denominada como “devoradora de cerebros" debido a su capacidad de ocasionar infecciones cerebrales letales cuando el agua que la alberga penetra por la nariz de la persona.

Una rigurosa investigación conjunta entre el Departamento de Salud de Arkansas y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) se realizó para esclarecer este trágico episodio, incluyendo el análisis de muestras tomadas de la piscina del Country Club de Little Rock. Los resultados confirmaron la presencia de Naegleria fowleri "viable" en una de las muestras del estanque de chapoteo, aunque aún se aguarda el análisis de las muestras restantes.

La bacteria destruye el tejido cerebral y hace que el cerebro se hinche.

En respuesta a la lamentable situación, el Country Club de Little Rock tomó la decisión de cerrar voluntariamente tanto la piscina como la espacio de chapoteo. No obstante, el Departamento de Salud de Arkansas enfatizó que no persiste un riesgo continuo para la población en relación con esta infección mortal.

Es clave subrayar que las infecciones por Naegleria fowleri son extremadamente infrecuentes, con apenas alrededor de tres casos reportados anualmente en los Estados Unidos. A pesar de su rareza, estas infecciones suelen tener consecuencias fatales, siendo el último caso registrado en Arkansas datado en el 2013. Además, es crucial resaltar que Naegleria fowleri no se transmite de persona a persona y solo puede infectar a los individuos cuando el agua contaminada ingresa por la nariz, no a través de la ingestión.

Según los CDC, solo 4 de 157 personas en Estados Unidos, sobrevivieron a esta infección entre los años 1962 y 2022.

Los síntomas de una infección por Naegleria fowleri pueden ser devastadores y progresan de manera acelerada. En la primera etapa de la infección, los afectados pueden experimentar un intenso dolor de cabeza frontal, fiebre, náuseas y vómitos. En la segunda etapa, los síntomas incluyen rigidez en la nuca, convulsiones, alteración del estado mental y alucinaciones. Dichos síntomas generalmente surgen entre uno y 12 días después de la exposición al agua contaminada, y la muerte puede acontecer entre uno y 18 días después de la aparición de los primeros signos.

Las autoridades de salud de Arkansas hacen un llamado a la precaución y exhortan a la población a seguir las recomendaciones de seguridad al nadar o chapotear en aguas dulces y cálidas, especialmente en aquellos lugares donde el mantenimiento y la limpieza adecuados son esenciales para prevenir la proliferación de Naegleria fowleri.