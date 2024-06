Javier Milei llegó a España y se despachó contra Pedro Sánchez

El presidente Javier Milei se encuentra en España y recibió la Medalla Internacional de la Comunidad madrileña de la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso. El mandatario argentino se encuentra de gira por el Viejo Continente y tendrá compromisos en España, Alemania y República Checa.

Javier Milei en España

En el marco del acto, Milei aseguró que el presidente español, Pedro Sánchez, "no sabe" de economía a pesar de ser economista y expresó que "le gusta mucho" el Estado para "llevarse puesto a los españoles".

"Quiero contarles dos frases: una de von Mises y otra de Hayek. La de Mises dice que el conocimiento en economía lleva al liberalismo y la de Hayek dice que, si los socialistas entendieran de economía, no serían socialistas", comenzó el presidente argentino.

"Bueno, parece que una de las excepciones que hacen a la regla la tienen ustedes con el señor (Pedro) Sánchez que, a pesar de haber estudiado economía, parece que no entendió, o le gusta mucho el Estado para llevarse puesto a los españoles", añadió Javier Milei.

"Lo he dicho en otros discursos, nosotros venimos del futuro a contarles una historia que es deseable evitar. Es la historia del daño y la decadencia que causa el socialismo", expresó y, luego, remarcó: "Es por eso que quiero alertarlos sobre los riesgos y cómo funciona ese modelo. No es necesario llegar a una situación tan extrema como la que llegó Argentina. Madrid es tan hermoso, no dejen que el socialismo les arruine la vida".

Milei recibirá luego un reconocimiento del Instituto Juan de Mariana en el marco de la Cena de la Libertad en el Casino de Madrid, durante la Semana de la Libertad. Allí brindará un discurso de 30 minutos junto al profesor Jesús Huerta de Soto, y a otros referentes del ámbito académico.